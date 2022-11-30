На Южном Урале средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,07 млн рублей

УрБК, Челябинск, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале составил 1 млн 071 тыс. 304 руб. Это на 4,7% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 023 тыс. 189 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,77 млн руб.), на втором — Московская область (1,58 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,5 млн руб.), на четвертом — Ленинградская область (1,4 млн руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (1,3 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,22 млн руб., что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,18 млн руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в феврале средний чек кредита на покупку автомобиля немного вырос, но в целом он продолжает оставаться стабильным. По его словам, за исключением снижения осенью прошлого года почти год (с марта 2022 года) этот показатель держится на уровне около 1,2 млн руб.