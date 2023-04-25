На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 1,3%

УрБК, Челябинск, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле составил 1 млн 178 тыс. 189 руб. Это на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 163 тыс. 168 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 22-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,86 млн руб.), на втором — Московская область (1,62 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), на четвертом — Ленинградская область (1,45 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,41 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в апреле автокредитов составил 1,31 млн руб., что на 2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,28 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг. Так, в феврале 2022 года он составлял 1,33 млн руб.