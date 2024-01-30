Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% ...Вчера, 15:00 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил ...30.01.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 0,7%
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в декабре составил 1,48 млн ...21.12.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в ноябре составил 1,48 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в ноябре составил 1,48 млн руб. ...23.11.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в октябре составил 1,47 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре составил 1,47 млн ...