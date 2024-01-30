Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил 1,44 млн руб. Это на 40,3% больше показателя того же месяца предыдущего года (1,03 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 13-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. На первом месте списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,99 млн руб.), на втором — Московская область (1,8 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,71 млн руб.), на четвертом — ХМАО (1,66 млн руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (1,65 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в январе автокредитов составил 1,49 млн руб., увеличившись за год на 26,1% (в январе 2023 года — 1,18 млн руб.).



По словам директора по маркетингу Алексея Волкова, рост среднего размера автокредита в 2023 году обусловлен повышением цен на автомобили. При этом он отмечает, что в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 млн руб., что во многом связано с насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году.