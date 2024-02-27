Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%

УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил 1,43 млн руб. Это на 0,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,43 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 12-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. На первом месте списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (2 млн руб.), на втором — Московская область (1,8 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,78 млн руб.), на четвертом — Новосибирская область (1,66 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,65 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,5 млн руб., увеличившись за месяц на 1,3% (в январе — 1,48 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 млн руб.