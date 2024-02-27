Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года составил 1,48 млн руб. Это на 3% больше ...Вчера, 15:02 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года ...27.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил ...30.01.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 0,7%
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в декабре составил 1,48 млн ...25.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле составил 1 млн 178 ...