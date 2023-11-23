Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в ноябре составил 1,48 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в ноябре составил 1,51 млн ...23.11.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в октябре составил 1,47 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре составил 1,47 млн ...22.09.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в августе составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 1 млн 375 ...25.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле составил 1 млн 178 ...24.12.2021 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов за месяц вырос на 5,7%
УрБК, Челябинск, 24.12.2021. В Челябинской области средний размер выданных в ноябре этого года автокредитов составил 1 ...