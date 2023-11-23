Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в ноябре составил 1,48 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в ноябре составил 1,48 млн руб. Это на 0,2% больше показателя предыдущего месяца этого года (1,47 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 12-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (2,03 млн руб.), на втором — Московская область (1,82 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,77 млн руб.), на четвертом — Краснодарский край (1,64 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,63 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в ноябре автокредитов составил 1,51 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 3,5% (в октябре — 1,56 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек автокредита рос большую часть этого года, а в последние несколько месяцев стабилизировался на уровне 1,5 млн руб., немного снизившись в ноябре. При этом он отмечает, что после пиковых значений лета этого года в осенний период выдача автокредитов также сократилась. Охлаждению рынка автокредитования, по его мнению, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году.