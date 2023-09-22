Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в октябре составил 1,47 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре составил 1,47 млн руб. Это на 6% больше показателя предыдущего месяца этого года (1,39 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 16-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. На первом месте списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (2,04 млн руб.), на втором — Московская область (1,85 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,83 млн руб.), на четвертом — Краснодарский край (1,69 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,68 млн руб.).



В целом по стране средний размер выданных в октябре автокредитов составил 1,56 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,5% (в сентябре — 1,49 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение этого показателя. Он отмечает, что этому во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.