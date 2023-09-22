Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в октябре составил 1,47 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше ...Сегодня, 14:22 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн ...22.09.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в августе составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 1 млн 375 ...27.06.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в мае составил 1,23 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в мае составил 1 млн 229 тыс. ...29.11.2021 Средний размер выданных в октябре на Южном Урале автокредитов составил 1,01 млн рублей
УрБК, Челябинск, 29.11.2021. В Челябинской области средний размер выданных в октябре этого года автокредитов составил 1 ...