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Вчера, 09:43

На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 0,7%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в декабре составил 1,48 млн руб. Это на 0,7% больше показателя предыдущего месяца этого года (1,47 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 10-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,94 млн руб.), на втором — Московская область (1,78 млн руб.), на третьем — Санкт-Петербург (1,73 млн руб.), на четвертом — Ленинградская область (1,65 млн руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (1,63 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в декабре автокредитов составил 1,51 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, во второй половине прошлого года средний чек автокредита стабилизировался на уровне 1,5 млн руб. Он считает, что это связано с субсидируемыми производителями ставками, всевозможными акциями и скидками, стимулирующими продажу автомобилей.
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