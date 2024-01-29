На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...21.12.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в ноябре составил 1,48 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в ноябре составил 1,48 млн руб. ...23.11.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в октябре составил 1,47 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре составил 1,47 млн ...22.09.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в августе составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 1 млн 375 ...25.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле составил 1 млн 178 ...