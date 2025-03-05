Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...05.03.2025 Свердловчане отказываются от кредитов
Средний Урал входит в топ-10 регионов по популярности сервиса самозапретов на кредиты ...04.03.2025 Более 90% установивших ограничение на получение кредитов выбрали максимальный уровень запрета
УрБК, Москва, 04.03.2025. Более 91% граждан, установив запрет на получение кредитов, выбрали максимальный уровень ...03.03.2025 Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...15.09.2020 Число выданных кредитов «наличными» в Свердловской области за год сократилось на 22%
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Средний Урал занял пятое место в рейтинге регионов по количеству выданных в августе ...