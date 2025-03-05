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Сегодня, 12:00

Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые пять дней его работы воспользовались 3,6 млн россиян, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Среди регионов больше всего самоограничений установили жители Москвы (407 тыс.), Московской области (262 тыс.), Санкт-Петербурга (185 тыс.) и Башкирии (116 тыс.). Средний Урал занимает пятое место по популярности данного сервиса.

Ранее УрБК писал, что самозапреты на кредиты помогут гражданам защититься от нежелательных долгов, хотя этот инструмент будет эффективен лишь в определенных случаях.
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