Свердловчане подали почти 200 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 12.03.2025. Минэкономразвития одобрило идею проведения эксперимента по внедрению функции «самозапрета» на ...11.03.2025 Свердловчане подали 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 11.03.2025. В Свердловской области было подано 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...07.03.2025 Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые пять дней его ...07.03.2025 Свердловчане подали более 100 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 107 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...03.03.2025 Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом ...