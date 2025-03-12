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Сегодня, 10:28

Свердловчане подали почти 200 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 18.03.2025. В Свердловской области было подано 195,2 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые 16 дней его работы воспользовались 6,2 млн россиян, говорится в материалах Объединенного кредитного бюро.

Среди регионов больше всего самоограничений установили жители Москвы (664 тыс.), Московской области (442 тыс.), Санкт-Петербурга (306 тыс.) и Башкирии (215 тыс.). Средний Урал занимает пятое место по популярности данного сервиса.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития поддержало эксперимент по «самозапрету» на покупки на маркетплейсах.
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