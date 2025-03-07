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Минэкономразвития поддержало эксперимент по «самозапрету» на покупки на маркетплейсах

УрБК, Москва, 12.03.2025. Минэкономразвития одобрило идею проведения эксперимента по внедрению функции «самозапрета» на покупки на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства на запрос одного из депутатов Госдумы.

«Мы полагаем необходимым организовать совместную работу с ключевыми маркетплейсами для реализации функции «самозапрета» на покупки или установки ограничений на объемы приобретаемых товаров», — указывается в ответе министерства.

Ведомство также подчеркивает необходимость анализа практики применения подобных механизмов в отношении запрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также участия граждан в азартных играх.

Отметим, что в Свердловской области было подано 160 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые десять дней его работы воспользовались 5 млн россиян.
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