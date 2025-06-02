УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:55

Самозапрет на кредиты к началу сентября оформили 459 тысяч свердловчан

В Свердловской области самозапрет на кредиты оформили 459 тыс. жителей региона. Такие данные приводит пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

По числу заявлений на оформление самозапрета на кредиты Свердловская область заняла четвертое место. Примечательно, что к 1 сентября от жителей региона поступило 31 тыс. заявления на снятие. Лидируют по числу поданных заявлений на самозапрет Московская область — 969 тыс. заявлений (45 тыс. на снятие), Санкт-Петербург — 669 тыс. заявлений (28 тыс. на снятие), Башкортостан — 509 тыс. заявлений (41 тыс. на снятие).

Всего по стране полный самозапрет на кредиты оформили 13,36 млн человек (90,9% от общего количества заявок). На ограничения по оформлению кредитов в режиме онлайн через банки и микрофинансовые организации (МФО) было подано 634,42 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО — 233,38 тыс. заявок (1,6%). Остальные 1,8% приходится на заявки на установление иных сочетаний доступных типов самозапрета.
