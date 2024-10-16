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Вчера, 17:18

Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 03.03.2025. В Свердловской области было подано 50,5 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за первые два дня его работы воспользовались 1,7 млн россиян, передает Telegram-канал Минцифры РФ.

Сообщается, что робот Госуслуг дал 3,4 млн консультации по добровольному запрету на кредитование. Больше всего заявок на самозапрет пришло из Москвы — 351 тыс. Средний возраст заявителя — 53 года.

Ведомство отмечает, что снять запрет можно в любое время. Заявление должно быть подписано электронной подписью в приложении «Госключ».
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