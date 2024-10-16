Свердловчане подали более 50 тыс. заявлений на самозапрет кредитов

УрБК, Москва, 16.10.2024. Жители России с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских ...20.09.2023 Национальное бюро кредитных историй поддержало законопроект о самозапрете на кредиты
УрБК, Москва, 20.09.2023. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) высказалось в поддержку законопроекта о ...04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...28.09.2022 Сотрудники российских IT-компаний подали свыше 1,5 тыс. заявок на отсрочку от мобилизации
УрБК, Москва, 28.09.2022. С момента запуска приема заявлений об отсрочке от частичной мобилизации для сотрудников ...11.02.2009 В отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области подано 634 заявления на погашение ипотечных кредитов средствами материнского капитала
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2009. «На сегодняшний день нам подано 634 заявления (без информации от 2-х районных ...