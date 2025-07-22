ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты

Материалы по теме

ЦБ назвал самые доходные финансовые инструменты

Больше всего заработали инвесторы, которые вложились в корпоративные облигации ...

Банк России назвал самые доходные финансовые инструменты в 2025 году

УрБК, Москва, 10.06.2025. Банк России сообщил, что самым доходным финансовым инструментом за январь-май 2025 года стали ...

Аналитик: После повышения ключевой ставки деньги начнут перетекать из акций в облигации

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. После того, как Банк России повысил ключевую ставку до 12%, на фондовом рынке интерес ...

«РБК daily» и Сергей Лаврентьев: АСВ заработало на бондах

Обогнав инфляцию в два раза. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по итогам трех кварталов доходность ...

«РБК daily» и Сергей Лаврентьев: АСВ обыграло рынок

Доходность «страхового» фонда составила почти 20% Рекордную по нынешней ситуации доходность в 19,7% показал Фонд ...