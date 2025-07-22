УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:29

ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты

ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструментыСамым доходным финансовым инструментом в России за последние 12 месяцев стали облигации федерального займа. Вложившиеся в них инвесторы в среднем заработали 27,4%. Также в топ-3 попали корпоративные облигации класса А и золото. Их доходность за последний год составила 26,5% и 24,6% соответственно. В целом с начала года рублевые облигации остаются наиболее привлекательными инструментами с точки зрения полной доходности. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за июль 2025 года.

Так, за семь месяцев ОФЗ показали доход в 18,7%, а корпоративные облигации — от 16,5 до 27%. При этом непосредственно в июле на первое место вышли замещающие облигации с доходностью 6,4%. Причиной этого стало снижение ставок и некоторое ослабление рубля.

В целом в июле 2025 года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 929 млрд руб., до 31,46 трлн руб. При этом стоит отметить, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики и благодаря динамике инфляции намечается постепенное снижение доходности ОФЗ и корпоративных облигаций на протяжении нескольких месяцев, однако, по словам аналитиков, оно незначительно.

Суммарно с начала года объем нетто-покупок рублевых корпоративных облигаций и ОФЗ составил 470,3 и 256,1 млрд руб. соответственно. На фоне привлекательности инструментов с фиксированной рублевой доходностью и сохраняющейся геополитической неопределенностью объем нетто-покупок акций был существенно ниже и составил 106,7 млрд руб.

В целом, кроме замещающих облигаций, значимую доходность в июле показали следующие инструменты: акции информационной отрасли — 6,1%, корпоративные облигации А — 5,2%, корпоративные облигации ВВВ — 4,9%, депозиты в долларах США — 4,5%, ОФЗ — 4,5%, корпоративные облигации АА — 4,1%, акции телекоммуникационной отрасли — 4,1%, а также депозиты в юанях 4%. В свою очередь, в июле индексы нефтегазовой отрасли и транспортной отраслей показали отрицательную доходность (-4,6% и -2% соответственно), однако это не оказало существенного эффекта на фондовый рынок, отмечают в ЦБ.

«За счет выплат дивидендов общее падение на рынке акций было нивелировано: несмотря на падение большинства отраслевых индексов Московской биржи, индексы полной доходности снизились менее значительно, а некоторые из них и вовсе показали рост», — отмечается в отчете регулятора.

Что касается денежного рынка, то в июле 2025 года стоимость чистых активов БПИФ увеличилась незначительно и составила 1 тыс. 159 млрд руб. (+1,0%). В отношении валютного рынка регулятор отметил, что в конце июля рубль несколько ослаб. В целом за месяц курс доллара США вырос на 4,3%, до 81,83 руб., курс юаня — на 3,9%, до 11,37 рублей. При этом в начале августа рубль отыграл часть потерянных позиций, укрепившись относительно основных иностранных валют.

Таким образом, инструменты российского финансового рынка в основном демонстрировали положительную полную доходность на фоне дивидендного сезона и смягчения ДКП.
