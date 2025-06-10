ЦБ назвал самые доходные финансовые инструменты

Материалы по теме

Банк России назвал самые доходные финансовые инструменты в 2025 году

УрБК, Москва, 10.06.2025. Банк России сообщил, что самым доходным финансовым инструментом за январь-май 2025 года стали ...

ЦБ назвал золото самым доходным инвестиционным инструментом в 2024 году

УрБК, Москва, 07.02.2025. Доходность инвестиций в золото (в рублях) на российском рынке за 2024 год составила 44,6%. За ...

Аналитик: После повышения ключевой ставки деньги начнут перетекать из акций в облигации

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. После того, как Банк России повысил ключевую ставку до 12%, на фондовом рынке интерес ...

Вклады, недвижимость или фондовый рынок?

Сравниваем доходность самых популярных финансовых инструментов ...

Общий объем ПИФов во II квартале 2020 года вырос на 4,7% после снижения из-за пандемии коронавируса

УрБК, Москва, 19.08.2020. Во II квартале 2020 года общий объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) вырос на ...