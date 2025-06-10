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Вчера, 14:30

ЦБ назвал самые доходные финансовые инструменты

ЦБ назвал самые доходные финансовые инструментыБанк России назвал самые доходные финансовые инструменты за первое полугодие 2025 года. Самым выгодным активом для инвесторов оказались корпоративные облигации. Они показали доходность от 11,1 до 20,7% в зависимости от кредитного рейтинга. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ за июнь текущего года.

По данным ЦБ, объем рынка корпоративных облигаций в июне вырос на 574 млрд руб., до 30,5 трлн руб., наиболее значительный положительный вклад в динамику объема рынка внесли эмитенты из цветной и черной металлургии, финансового сектора (преимущественно факторинговые компании) и электроэнергетики (суммарно объем их облигаций вырос на 374 млрд руб. по номиналу).

В целом, с начала 2025 года наиболее доходными финансовыми инструментами, помимо корпоративных облигаций, стали акции строительной отрасли (доходность за 6 месяцев — 17,4%), облигации федерального займа (13,6%), рублевые депозиты (12%), акции финансовой отрасли (11,7%), рублевые фонды денежного рынка (10,9%).

Аналитики отмечают, что самыми популярными инструментами для сбережений у населения остаются рублевые депозиты и облигации. Из-за снижения ключевой ставки доходность по ним снизилась, однако она по-прежнему остается достаточно высокой.

Непосредственно в прошлом месяце наилучший результат показали акции телекоммуникационных компаний (до 6,7% за месяц), акции финансовой отрасли (до 5,8%), а также ОФЗ (5,5%), акции строительной отрасли (5,4%) и корпоративные облигации (от 3,3 до 4,2%). При этом полная доходность индекса акций МосБиржи составила 2,5%.

Отметим, что наихудший результат за первые полгода показали долларовые депозиты на фоне ослабления доллара (-21,7%). Непосредственно в июне отрицательную доходность продемонстрировали акции транспортной отрасли (-1,5%), золото (-0,9%) и замещающие облигации (-0,3%).

Регулятор отмечает, что, несмотря на падающую доходность, по результатам за 12 месяцев золото по-прежнему дает наибольшую выгоду (+25,8% за год в рублевом эквиваленте).

Также отмечается, что в месячном отношении доходность многих инструментов несколько снизилась, однако финансовый рынок сохраняет стабильность и продолжает расти.

Помимо этого, ЦБ указал, что на валютном рынке рубль продолжил укрепляться относительно доллара США, незначительно ослабев к юаню. Так, к концу месяца курс доллара США снизился до 78,47 руб. (-0,2% м/м), курс юаня увеличился до 10,94 руб. (+0,5% м/м).

Таким образом, на финансовом рынке РФ наблюдается положительная динамика на фоне замедления инфляции и ожидания смягчения денежно-кредитной политики регулятором. Выросли цены акций и облигаций, а валютный рынок остается стабильным.
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