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Вчера, 14:36

ЦБ назвал золото самым доходным инвестиционным инструментом в 2024 году

УрБК, Москва, 07.02.2025. Доходность инвестиций в золото (в рублях) на российском рынке за 2024 год составила 44,6%. За январь показатель подрос еще на 3,4%, опередив накопленную инфляцию в 1,14%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.

Высокую доходность на фоне высокой ключевой ставки также продемонстрировали рублевые фонды и депозиты.

Акции застройщиков снизились во второй половине 2024 года, однако по состоянию на январь отыграли падение. Индекс отрасли подрос на 23,3%.

Валютные инструменты по итогам года показали отрицательную доходность в связи с укреплением рубля.

Отметим, что цены на золото растут уже пять лет подряд. Предполагается, что в 2025 году этот тренд сохранится.

«Ключевым фактором остается высокий спрос на диверсификационные активы — такие, как золото, со стороны центральных банков, суверенных фондов и управляющих активами, особенно с учетом торговой и геополитической неопределенности, которая, вероятно, сохранится наряду с проблемами фискального дефицита и высокого уровня государственного долга США», — считает старший аналитик УК «Первая» Иван Авсейко.
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