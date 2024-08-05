ЦБ назвал золото самым доходным инвестиционным инструментом в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге за последний год выросла с 5,9% до 7,3%, ...19.09.2011 Цены на золото вновь начали расти
УрБК, Москва, 19.09.2011. Цены на золото в пятницу выросли почти на 2% на фоне желания инвесторов обезопасить свои ...16.09.2011 «РБК.Рейтинг»: Больше половины управляющих пенсионными средствами компаний показали доходность ниже уровня инфляции
УрБК, Москва, 16.09.2011. Доходность Внешэкономбанка в I полугодии 2011 года перекрыла инфляцию, причем по обоим ...08.09.2010 Доходность по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ в августе оказалась отрицательной
УрБК, Москва, 08.09.2010. Доходность депозитов крупнейших российских банков с учетом инфляции в августе была ...05.02.2010 Инфляция съедает валютные депозиты россиян
Валютные депозиты не уберегли в первый месяц года средства россиян от инфляции, которая продемонстрировала традиционный ...