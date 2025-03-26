Свердловчане скупают ювелирные изделия

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Жители Свердловской области в 2024 году потратили на ювелирные украшения свыше 11 млрд руб., что на 23% больше, чем ...

Свердловчане в 2024 году потратили на ювелирные украшения более 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Жители Свердловской области в 2024 году потратили на ювелирные украшения свыше 11 млрд ...

Рынок ювелирной розницы России в 2024 году вырос почти на 27%

УрБК, Москва, 20.02.2025. Рынок ювелирной розницы России в 2024 году вырос на 25,6% и составил 459,4 млрд руб., пишет ...

ЦБ назвал золото самым доходным инвестиционным инструментом в 2024 году

УрБК, Москва, 07.02.2025. Доходность инвестиций в золото (в рублях) на российском рынке за 2024 год составила 44,6%. За ...

Ювелирный рынок в России по итогам года сократится на 10%

УрБК, Москва, 21.12.2022. Ювелирный рынок в России по итогам текущего года сократится на 10%. Об этом в интервью РИА ...