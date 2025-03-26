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Вчера, 16:25

Свердловчане скупают ювелирные изделия

Розничный ювелирный рынок в 2024 году показал значительный рост, в том числе, и на Урале. Так, жители Свердловской области в прошлом году потратили на ювелирные украшения свыше 11 млрд руб., что на 23% больше, чем годом ранее. По объемам розничных продаж регион занял шестое место по стране. Рост спроса связан с увеличением цен на золото, а также с бурным развитием интернет-продаж украшений. Такими данными поделился аналитический центр ювелирного холдинга SOKOLOV.

Свердловчане скупают ювелирные изделия

Отметим, что Екатеринбург вошел в топ-3 городов РФ по емкости рынка, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. За 2024 год жители уральской столицы потратили на ювелирные украшения 7,7 млрд руб., что на 24% больше, чем в предыдущем году.

В целом по стране объем розничных продаж за год вырос на 26%, достигнув 459 млрд руб. В Уральском федеральном округе (УрФО) показатель увеличился на 19%, до 31 млрд руб. Доля УрФО в общероссийских продажах составила 7,8% (без учета маркетплейсов).

Главная причина роста рынка — увеличение среднего чека. Так, в Екатеринбурге средняя стоимость одной покупки за 2024 года выросла на 20%, до 9 тыс. 331 руб.

По словам директора департамента развития сети Sokolov Максима Чижова, рост рынка в денежном выражении во многом связан с резким ростом цен на драгоценные металлы. Так, с января по декабрь 2024 года золото в стране в среднем подорожало на 45%, до 8 тыс. 552 руб. за грамм.

Ранее УрБК писал, что стоимость золота увеличивается пятый год подряд. ЦБ назвал этот металл наиболее выгодным инвестиционным активом в 2024 году. Ожидается, что в текущем году цены на золото продолжат расти.

«Ключевым фактором остается высокий спрос на диверсификационные активы — такие, как золото, со стороны центральных банков, суверенных фондов и управляющих активами, особенно с учетом торговой и геополитической неопределенности, которая, вероятно, сохранится наряду с проблемами фискального дефицита и высокого уровня государственного долга США», — рассказывал старший аналитик УК «Первая» Иван Авсейко.

Еще одна причина роста ювелирного рынка — развитие дистанционных каналов продаж ювелирных изделий.

«Драйвером развития российского рынка ювелирной розницы в 2024 году стал рост объемов и доли интернет-продаж. За год доля ювелирного e-commerce выросла с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж или 10% совокупного объема рынка составили продажи через маркетплейсы», — заявил М. Чижов.

Третья причина — частичное перераспределение спроса из бюджетного в премиум-сегмент. Так, например, в Екатеринбурге доля продаж в этом сегменте в магазинах SOKOLOV, по словам директора по маркетингу компании Елены Ивановой, достигает 30% выручки. Также, по данным организации, доля чеков с покупкой бриллиантов в столице Урала составляет 7,4% в количественном выражении и 28,4% в денежном.

Участники рынка постепенно подстраиваются под этот тренд. В конце 2024 года SOKOLOV открыл первый магазин премиум-формата в Екатеринбурге. Флагманский бутик SOKOLOV PREMIUM начал работу в одном из крупнейших торговых центров города — ТРЦ «Гринвич». Это первый магазин нового формата за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь представлено более 1000 моделей золотых украшений премиального сегмента.
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