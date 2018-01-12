Ювелирный рынок в России по итогам года сократится на 10%

УрБК, Москва, 21.12.2022. Ювелирный рынок в России по итогам текущего года сократится на 10%. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов.
«В целом ювелирный рынок чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, особенно в сравнении с другими рынками, например, электроникой, парфюмерией и иными импортозависимыми отраслями. В ювелирной рознице доля импорта не превышала 10%, и в этом году рынок просел ровно на эти 10%», — отметил А. Соколов.
Также он рассказал, что средний чек на ювелирные украшения в январе-сентябре вырос на 16%. На серебряные украшения пришлось 80% от общего числа совершенных покупок, но 65% выручки приносит золото. Если в следующем году не будет значительных колебаний курса валют и биржевых цен на драгметаллы, то цены и средний чек останутся прежними.
А. Соколов ожидает, что в перспективе ближайших трех-пяти лет ювелирный рынок РФ будет в среднем расти на 5-6% в год. Главный драйвер — увеличение доли серебра в структуре продаж.
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