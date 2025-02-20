Свердловчане в 2024 году потратили на ювелирные украшения более 11 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.02.2025. Рынок ювелирной розницы России в 2024 году вырос на 25,6% и составил 459,4 млрд руб., пишет ...21.12.2022 Ювелирный рынок в России по итогам года сократится на 10%
УрБК, Москва, 21.12.2022. Ювелирный рынок в России по итогам текущего года сократится на 10%. Об этом в интервью РИА ...15.05.2015 Спрос на золотые и ювелирные украшения в России упал на 40%
УрБК, Москва, 15.05.2015. Общий вес проданных в России в I квартале 2015 года ювелирных украшений составил 11,8 т, что ...05.04.2013 Туристы из Китая потратили на туризм больше всех в мире
Китайские туристы потратили на выездной туризм больше 100 млрд долл., обогнав немцев и американцев по объему расходов ...06.05.2010 Российский рынок ювелирных изделий в 2009 году сократился на 10—15%
УрБК, Москва, 06.05.2010. В стоимостном выражении рынок ювелирных изделий сократился на 10—15%. Такие выводы приводятся ...