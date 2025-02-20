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Вчера, 17:24

Свердловчане в 2024 году потратили на ювелирные украшения более 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Жители Свердловской области в 2024 году потратили на ювелирные украшения свыше 11 млрд руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический центр ювелирного холдинга SOKOLOV.

Эксперты отмечают, что по объему продаж ювелирных изделий Средний Урал занимает шестое место среди российских регионов. При этом Екатеринбург входит в топ-3 городов по емкости рынка, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. За 2024 год жители уральской столицы потратили на ювелирные украшения 7,7 млрд руб., что на 24% больше, чем в предыдущем году.

Аналитики отмечают растущую популярность украшений премиального сегмента. Так, например, в Екатеринбурге доля продаж в этом сегменте в магазинах SOKOLOV, по словам директора по маркетингу компании Елены Ивановой, достигает 30% выручки. Также, по данным организации, доля чеков с покупкой бриллиантов в столице Урала составляет 7,4% в количественном выражении и 28,4% в денежном.

Отметим, что в конце 2024 года SOKOLOV открыл первый магазин премиум-формата в Екатеринбурге. Флагманский бутик SOKOLOV PREMIUM начал работу в одном из крупнейших торговых центров города — ТРЦ «Гринвич». Это первый магазин нового формата за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь представлено более 1000 моделей золотых украшений премиального сегмента.
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