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Сегодня, 13:22

Рынок ювелирной розницы России в 2024 году вырос почти на 27%

УрБК, Москва, 20.02.2025. Рынок ювелирной розницы России в 2024 году вырос на 25,6% и составил 459,4 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитические данные ювелирного холдинга Sokolov.

Розничные цены за прошлый год выросли на 34%. Средний чек на 19%, достигнув 9 тыс. руб.
Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова сообщила, что причиной такой динамики стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий.

«За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж, или 10% совокупного рынка, составили продажи через маркетплейсы. В декабре 2024 года эти показатели были даже выше среднегодовых. Тогда общая доля онлайн-продаж составила 30%, а доля маркетплейсов достигала рекордных 42% от е-com, или 13% от всего рынка», — пояснила А.Соколова.

Также на рост рынка повлияло увеличение среднерозничных цен, обусловленное динамикой учетных цен регулятора на золото. С января по декабрь 2024 года золото выросло в цене подорожал на 45% — до 8 тыс. 552 руб. за грамм.
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