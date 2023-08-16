УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:51

Банк России назвал самые доходные финансовые инструменты в 2025 году

УрБК, Москва, 10.06.2025. Банк России сообщил, что самым доходным финансовым инструментом за январь-май 2025 года стали корпоративные облигации с кредитным рейтингом А и АА. Их доходность составила 15% и 13,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании регулятора «Обзор рисков финансовых рынков».

Также в список наиболее доходных инструментов за пять месяцев вошли депозиты в рублях (9,6%), рублевые фонды денежного рынка (9%), корпоративные облигации ААА (8,2%), облигации федерального займа (7,7%), корпоративные облигации ВВВ (5,8%), а также акции строительной (5,8%), финансовой (2,4%) и транспортной (0,2%) отраслей.

Кроме того, аналитики ЦБ назвали самые убыточные финансовые инструменты. На первом месте антирейтинга — депозиты в долларах США. Убыток от вложения составил 22,2%. Далее идут вложения в информационную отрасль (-17,2%) замещающие облигации (-16,3%), депозиты в евро (-15,5%) и в юанях (-15,1%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2023 Аналитик: После повышения ключевой ставки деньги начнут перетекать из акций в облигации

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. После того, как Банк России повысил ключевую ставку до 12%, на фондовом рынке интерес ...

10.08.2020 В июле кредитование юридических лиц в банках РФ увеличилось на 1,3%, физлиц — на 1,7%

В июле 2020 года кредитование юридических лиц в российских банках увеличилось на 1,3%, физических лиц — на 1,7%, ...

10.08.2020 В июле кредитование юридических лиц в банках РФ увеличилось на 1,3%, физлиц — на 1,7%

УрБК, Москва, 10.08.2020. В июле 2020 года кредитование юридических лиц в российских банках увеличилось на 1,3%, ...

22.01.2020 Минфин разместил облигации федерального займа на 58,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.01.2020. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с датой погашения в ноябре 2025 ...

27.11.2019 Минфин разместил облигации федерального займа на 13 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.11.2019. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с датой погашения 28 февраля ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18