Аналитик: После повышения ключевой ставки деньги начнут перетекать из акций в облигации

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. В апреле Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отменил плату за хранение ...04.02.2016 Владимир Зотов: Вложения в гособлигации в рамках ИИС будут одним из наиболее выгодных способов сбережения средств
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2016. Нестабильная экономическая ситуация в 2015 году вывела вложения в облигации в лидеры по ...04.02.2016 УБРиР: Вложения в гособлигации в рамках ИИС будут одним из наиболее выгодных способов сбережения средств
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2016. Нестабильная экономическая ситуация в 2015 году вывела вложения в облигации в лидеры по ...28.03.2012 Спрос на облигации на аукционе Министерства финансов РФ превысил предложение в 6 раз
УрБК, Москва, 28.03.2012. Спрос на аукционе Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным ...29.11.2011 ОАО «НОМОС-банк»: Фаворитом предложения облигаций среди регионов является Свердловская область, хотя по доходности они уступят облигациям Карелии и Костромской области
УрБК, Москва, 29.11.2011. «Фаворитом первичного предложения среди регионов является Свердловская область с наиболее ...