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Аналитик: После повышения ключевой ставки деньги начнут перетекать из акций в облигации

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. После того, как Банк России повысил ключевую ставку до 12%, на фондовом рынке интерес инвесторов сместится с акций в сторону облигаций. Это связано с тем, что у облигаций нет рыночного риска и они предлагают высокую доходность. Доходность акций неопределенная, а рыночный риск есть. Такой прогноз дала руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.

«Кредиты подорожают, депозиты, облигации и прочие инвестиции с фиксированным доходом начнут приносить вкладчикам больше денег. Уже сейчас ОФЗ можно купить с доходностью 11% годовых, а качественные корпоративные облигации с рейтингом не ниже ВВВ выросли в доходности до 14-15%», — рассказала она УрБК.

В связи с этим эксперт предполагает, что в инвестициях стоит отдать приоритет подобным ценным бумагам.
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