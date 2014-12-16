Внеплановые ожидания

Во вторник Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Решение принято в связи с ослаблением курса рубля, который в понедельник преодолел психологическую отметку в 100 руб. за доллар США. Изменения должны сказаться на стоимости валюты, кредитах и финансовых инструментах. Эксперты поделились с УрБК своими ожиданиями от нововведения.
Поскольку решение принято на фоне девальвации, то в первую очередь следует ожидать укрепления или стабилизации курса рубля. Экономисты допускают, что российская валюта может вернуться к 90 руб. за долл. США.
«Рубль получил поддержку и, вероятно, сможет вернуться к 90 за доллар США. Хотя бы за счет выброса из вводных спекулянтов, агрессивно игравших против рубля. Но чтобы ситуация нормализовалась, а рубль не просто откатил от годового дна и обрыва, а пошел к своим фундаментально обоснованным уровням, как минимум 90 за доллар США, лучше еще поработать с нормативами экспортной выручки и лазейками для оттока капитала», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Схожее мнение высказал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.
«Мы полагаем, что с учетом сильного повышения ключевой ставки курс рубля к доллару может стабилизироваться в диапазоне 90–100 рублей за доллар США. Между тем первая реакция курса рубля не обнадежила — после вчерашнего локального укрепления рубль вновь стал снижаться в паре с долларом. Возможно, требуются дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка валютой, которые пока не были предприняты», — поясняет эксперт.
Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов указывает на нестандартную геополитическую обстановку. Из-за этого привычные экономические механизмы могут не сработать.
«Повышение ключевой ставки ведет к тому, что по всем банковским продуктам ставки будут подняты, это касается и кредитов, и депозитов. Доходности облигаций с фиксированными ставками вырастут. Соответственно, должен укрепиться рубль. В обычных рыночных условиях такая мера работает так, как описано выше. В наших, особенных условиях, искаженных геополитической составляющей, некоторые описанные выше эффекты могут сработать иначе», — объяснил эксперт.
Для кредитного рынка повышение ключевой ставки приведет к снижению динамики, поскольку займы станут менее выгодными.
«Столь существенное повышение ключевой ставки ЦБ, конечно, приведет к росту кредитных ставок. Но постепенно и, вероятно, также на меньшую величину, поскольку банки будут оценивать влияние изменения ключевой ставки на спрос со стороны заемщиков. Тем не менее следует ожидать определенного «охлаждения» кредитования», — указал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Неоднозначен будет эффект и для рынка ценных бумаг. В новых условиях акции становятся менее выгодным и надежным финансовым инструментом, в то время как облигации становятся более привлекательными.
«С ростом ставки деньги начинают перетекать из акций в облигации в силу того, что высокая доходность облигаций при полном отсутствии рыночного риска является более приоритетным выбором, чем потенциально более высокая, но по факту не определенная доходность рынка акций при наличии рыночного риска», — отметила руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.
«Для акций рост ставки означает и рост долговой нагрузки корпораций, и это негатив. Но со временем позитив перевесит, бизнес адаптируется и таргет индекса МосБиржи до следующей осени покажет 3,9 тыс. пунктов или +20% от текущих», — прогнозирует М. Зельцер.
Коррекции на рынке также ждет И. Додонов.
«Существенное ослабление рубля было одним из главных драйверов роста российского фондового рынка в последние недели. Решение ЦБ будет способствовать постепенному восстановлению позиций российской валюты, хотя волатильность курса, по-видимому, будет оставаться высокой. В связи с этим нельзя исключать развития коррекции на рынке. В то же время надо отметить, что восходящий тренд в отечественных акциях по-прежнему остается в силе и после снятия перекупленности можно ожидать новой волны роста», — предполагает он.
В то же время повышение ключевой ставки означает рост доходности по вкладам. И. Додонов ожидает роста средних максимальных ставок по депозитам до 10% в ближайшее время, указывая, что они «повторяют траекторию ключевой ставки с определенным лагом». С ним согласен М. Зельцер, назвавший увеличение доходностей неизбежным. В. Савенков отмечает, что инвестиции с фиксированным доходом будут приносить больше денег. Слова экспертов подтверждают анонсы от банков, намеревающихся поднять
максимальные ставки по вкладам.
В итоге в условиях повышения ключевой ставки самым привлекательным инструментом остаются вклады. Ранее УрБК неоднократно писал
о том, что сейчас это лучший способ сохранения денег. Для участников рынка ценных бумаг на некоторое время акцент сместится в сторону облигаций. Кредиты станут менее доступны, и банкам, возможно, придется корректировать свою политику в этом направлении.Фото с сайта cbr.ru