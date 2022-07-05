УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:19

Аналитик: Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках вырастет до 10%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших российских банков в ближайшие недели может вырасти с 8,1% до 10%. Это связано с тем, что доходность депозитов после временного лага повторяет траекторию ключевой ставки. Такой прогноз дал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Далее многое будет зависеть от дальнейшей динамики монетарной политики регулятора (Банк России не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП). Если появятся намеки на то, что данный шаг является временным и при стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки, рост депозитных ставок, скорее всего, остановится», — рассказал он УрБК.

Напомним, что 15 августа Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.07.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,7%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...

05.07.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,7%

УрБК, Москва, 05.07.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

21.06.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 9,1%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

03.06.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 9,85%

УрБК, Москва, 03.06.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18