Аналитик: Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках вырастет до 10%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...05.07.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,7%
УрБК, Москва, 05.07.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...21.06.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 9,1%
УрБК, Москва, 21.06.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...03.06.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 9,85%
УрБК, Москва, 03.06.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...