УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:20

Российские банки анонсировали рост максимальных ставок по вкладам до 10-12,5%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Российские банки анонсировали рост ставок по депозитам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщения финансовых организаций.

О повышении доходности вкладов уже объявили Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», «Дом.РФ». Максимальная ставка по депозитам в этих кредитных организациях вырастет до 10-12,5%.

Напомним, что вчера Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.04.2017 Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 7,8%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях десяти крупнейших российских банков на первую ...

14.04.2017 Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 7,8%

УрБК, Москва, 14.04.2017. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях десяти крупнейших ...

26.01.2017 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 8,29%

УрБК, Москва, 26.01.2017. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за ...

31.05.2010 Среднее значение максимальных ставок по вкладам в крупнейших банках опустилось до 9,52%

УрБК, Москва, 31.05.2010. Доходность по депозитам в российских банках продолжает снижаться. В III декаде мая 2010 года ...

21.05.2010 Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в среднем составляет 9,68%

УрБК, Москва, 21.05.2010. Впервые с начала 2010 года уровень процентных ставок по вкладам в российских банках на ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18