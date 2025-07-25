Без резких движений

В пятницу, 12 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Главные сигналы уже поступили от первых лиц и ключевых участников экономики на полях Восточного экономического форума. Основной посыл сформировался следующий: смягчать денежно-кредитную политику необходимо, но с оглядкой на инфляцию.
Пожалуй, самый четкий сигнал дал 5 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме. Он прямо заявил, что при резком снижении ключевой ставки, чего ожидает в первую очередь бизнес, цены будут расти.
«Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — говорил глава государства.
При этом ключевые спикеры на полях форума воздерживались от прямых прогнозов по решению Совета директоров Банка России на ближайшем заседании. Так, глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что на конец 2025 года ключевая ставка будет на уровне 14%.
«По нашим оценкам, которые мы используем внутри, на конец года ставка будет примерно 14%», — цитирует
ТАСС главу Сбербанка.
Смелее оказался глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он выразил мнение, что на ближайшем заседании ключевую ставку снизят с текущих 18% до 16%.
Глава аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Естифеев в свою очередь считает, что на сентябрьском заседании Банк России продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизит уровень ключевой ставки на 1.0-2.0 п.п.
«Инфляция продолжает замедляться, несмотря на небольшой скачок в июле на фоне разового фактора (индексации тарифов естественных монополий). Траектория индекса потребительских цен пока проходит ниже ожиданий регулятора, что позволяет смягчать монетарную политику достаточно большими шагами. При этом с момента прошлого заседания деловая активность существенно не изменилась, а потребительские настроения несколько улучшились, подтверждая, что экономика остается на пути приближения к сбалансированным темпам роста», — отметил Владимир Евстифеев.
Эксперт также подчеркнул, что дефляционные тенденции августа, вероятно, не сохранятся в сентябре. Не исключено, что в IV квартале конечный спрос сезонно активизируется, а рубль может перейти к снижению. Это создаст предпосылки для временного роста инфляции выше ожиданий ЦБ, что заставит регулятор взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики.
Аналитики ПСБ и «Совкомбанка» склоняются к тому, что ключевую ставку снизят сразу на 2 п.п. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал УрБК, что, по его мнению, ключевую ставку снизят не больше чем на 1 п.п.
«С одной стороны, темпы роста цен действительно тормозятся. Но в 2025 году, похоже, инфляция все равно будет на уровне 9%, поскольку сказались тарифы ЖКХ. Это многовато. С другой стороны, ставку надо снижать, потому что кредитная активность снижается и тормозит экономику. Уже дают прогнозы, что по 2025 году будет 1,2% роста ВВП. Но инфляционные ожидания населения, к сожалению, не падают и остаются в районе 13?13,5%. Также не падают инфляционные ожидания бизнеса. А это главные показатели для ЦБ», — рассказал В. Калугин.
Ряд его коллег указывают на то, что начавшееся резкое ослабление рубля также идет не в пользу резкого смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому со стороны финансистов все чаще звучат прогнозы о снижении ключевой ставки на 1 п. п.
Напомним, что резкий рост ставок в экономике РФ начался почти два года назад. В августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года, феврале, марте и апреле 2025 года регулятор оставил ставку без изменения. В июне ЦБ впервые за три года принял решение снизить ставку — с 21% до 20%.Фото с сайта cbr.ru