Без резких движений

Материалы по теме

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

УрБК, Москва, 25.06.2025. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%. Об этом ...

Банк России снизил ключевую ставку до 20%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом ...

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...