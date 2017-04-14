Российские банки анонсировали рост максимальных ставок по вкладам до 10-12,5%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Российские банки анонсировали рост ставок по депозитам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой ...14.04.2017 Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 7,8%
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях десяти крупнейших российских банков на первую ...14.04.2017 Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях снизилась до 7,8%
УрБК, Москва, 14.04.2017. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях десяти крупнейших ...26.01.2017 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 8,29%
УрБК, Москва, 26.01.2017. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за ...31.05.2010 Среднее значение максимальных ставок по вкладам в крупнейших банках опустилось до 9,52%
УрБК, Москва, 31.05.2010. Доходность по депозитам в российских банках продолжает снижаться. В III декаде мая 2010 года ...