Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян

Валентина Савенкова, руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал»



Фото предоставлено ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Во вторник, 15 августа, Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Прежде чем говорить о влиянии повышения ключевой ставки на жизнь граждан, нужно сделать одно уточнение: как правило, пересмотр ставок в рамках экстренного заседания, созванного по поводу экстремального ослабления национальный валюты, носит локальный, временный характер. Оно редко приводит к тому, что установленная на таком заседании ставка действует длительный период времени.Если обратиться к истории, то подобные, более кардинальные, повышения имели место в 2014 (ставку подняли до 17%) и в 2021 (ставку подняли до 20%) годах: в первом случае ставка продержалась на максимуме чуть больше месяца, после чего начала постепенно снижаться, во втором – около полутора месяцев, после чего также последовало ступенчатое снижение.Сейчас ситуация в каком-то роде уникальна: ставку подняли экстренно для остановки падения рубля, при этом подъем не столь значителен, как в предыдущие разы, и есть простор для дальнейшего маневра в том случае, если рубль продолжит ослабевать.Влияние здесь достаточно линейно: кредиты подорожают, депозиты, облигации и прочие инвестиции с фиксированным доходом начнут приносить вкладчикам больше денег. Уже сейчас ОФЗ можно купить с доходностью 11% годовых, а качественные корпоративные облигации с рейтингом не ниже ВВВ выросли в доходности до 14–15%.Влияние на фондовый рынок тоже линейно: с ростом ставки деньги начинают перетекать из акций в облигации в силу того, что высокая доходность облигаций при полном отсутствии рыночного риска является более приоритетным выбором, чем потенциально более высокая, но по факту неопределенная доходность рынка акций при наличии рыночного риска.Инвесторам без опыта можно порекомендовать следующий порядок действий. Имеет смысл отложить плановое кредитование до стабилизации ставки ниже 10%. В инвестициях следует отдать приоритет облигациям, увеличить долю облигационного портфеля. При этом размещать прямо сейчас следует не весь свободный капитал, а от 50% до 70%, ввиду наличия вероятности повторного подъема ставки на заседании 14 сентября. Ближе к указанной дате станет понятно, стоит ли ждать еще одного подъема или можно доразместить свободные средства до объявления нового размера ставки.В случае роста доходности банковских вкладов следует провести реструктуризацию вкладов при наличии такой возможности и зафиксировать более выгодную ставку на максимально возможный срок.