Ставки по вкладам замерли

В России впервые с середины мая 2025 года зафиксирована
пауза в снижении процентных ставок по депозитам, согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги». Аналитики связывают это с тем, что рынок уже отыграл июльское снижение ключевой ставки. Также сказывается высокая конкуренция между банками за вкладчиков и частичный переток средств в другие финансовые инструменты.
На 4 августа текущего года (данные последнего мониторинга) средние ставки по вкладам в 20-ти крупнейших банках составили: для депозитов на три месяца — 16,21%, на полгода — 15,34%, на год — 14,40%. При этом за предыдущий месяц ставки снизились на 2,07-2,23 п. п. С момента заседания ЦБ по ключевой ставке (25 июля) снижение составило 1,08-1,17 п. п.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова выделяет три причины торможения снижения ставок.
«Во-первых, из-за конкуренции с другими финансовыми инструментами, например, корпоративными облигациями и фондами денежного рынка, где в среднем можно получить доходность на 2-2,5 процентных пункта выше средней ставки по депозитам. Во-вторых, из-за внутренней конкуренции, так как, если в одном банке ставки по вкладам сильно падают, клиент, используя преимущества перевода вкладов через СБП из одного банка в другой, перекладывает сбережения на вклад в другой, чтобы защитить деньги от инфляции. В-третьих, еще одной причиной может стать ослабление рубля в конце июля, снизившее привлекательность сбережений и инвестиций в рублях и повысившее привлекательность вложений в валюту. Мы считаем, что если снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет продолжаться и далее в этом году, то к концу 2025-го средние ставки по вкладам в крупнейших банках могут составить 13-15% годовых», — прокомментировала ситуацию Н. Мильчакова.
Напомним, что цикл снижения ставок по вкладам начался в декабре 2024 года, а самое массовое снижение произошло в июне, когда регулятор понизил ключевую ставку с 21% до 20%.
Эксперты уверены, что падение доходности вкладов неизбежно продолжится на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки, прогнозное значение которой на 2026 год составляет 12-13%. Они также полагают, что депозиты продолжат оставаться востребованным инструментом. Так, заместитель директора Банковского института развития Юлии Макаренко не считает
, что снижение процентных ставок станет основанием для отказа от депозитов как инструмента, тем более — для массового инвестора.
«Не стоит забывать, что депозит по-прежнему остается одним из самых доступных и понятных финансовых инструментов. Для значительной части населения это не только способ сохранить сбережения, но и возможность избежать инвестиционных рисков. Уровень финансовой грамотности в стране растет, но далеко не все готовы самостоятельно работать с рынком облигаций, тем более — с акциями. Поэтому говорить о массовом исходе вкладчиков с депозитов пока преждевременно. Пока реальная доходность по депозитам положительная, а государство страхует вклады до 1,4 млн рублей, этот механизм останется основным для большинства домохозяйств. Даже если ставки снизятся до 12%, в условиях инфляции на уровне 6-7% это все еще неплохой результат. Более того, в структуре сбережений вс е больше значат не только доход, но и надежность, доступность и возможность быстро вернуть средства», — отмечает Ю. Макаренко.
Однако большинство аналитиков также согласны с тем, что продолжающееся снижение ставок однозначно приведет к оттоку средств со вкладов на фондовый рынок.
«Пока номинальная доходность вкладов будет существенно выше, чем уровень инфляции, банковские вклады сохранят свою привлекательность для населения. Однако я не разделяю оптимизма в отношении того, что денежные средства останутся во вкладах — они переместятся в инструменты фондового рынка», — считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
По мнению директора по банковским рейтингам агентства АКРА Валерия Пивеня, дальнейшая динамика вкладов до конца года будет зависеть
от кредитной активности, связанной с изменениями ключевой ставки. При этом нужно отметить, что стоимость потребительских кредитов на текущий момент осталась практически неизменной.
«В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта», — говорится в исследовании маркетплейса «Выберу.ру».
Аналитики объясняют это тем, что банки не спешат снижать ставки по кредитам, так как на их балансах все еще остаются значительные объемы депозитов, привлеченных в период, когда ключевая ставка была значительно выше. По мере снижения ключевой ставки и установления банками баланса доходов и расходов ситуация, вероятнее всего, изменится в лучшую для заемщиков сторону.
Отметим, что все эксперты ожидают продолжения смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции, в связи с чем взятая банками пауза, скорее всего, продлится недолго.Изображение создано с помощью нейросети