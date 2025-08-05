УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:09

Ставки по вкладам замерли

Ставки по вкладам замерлиВ России впервые с середины мая 2025 года зафиксирована пауза в снижении процентных ставок по депозитам, согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги». Аналитики связывают это с тем, что рынок уже отыграл июльское снижение ключевой ставки. Также сказывается высокая конкуренция между банками за вкладчиков и частичный переток средств в другие финансовые инструменты.

На 4 августа текущего года (данные последнего мониторинга) средние ставки по вкладам в 20-ти крупнейших банках составили: для депозитов на три месяца — 16,21%, на полгода — 15,34%, на год — 14,40%. При этом за предыдущий месяц ставки снизились на 2,07-2,23 п. п. С момента заседания ЦБ по ключевой ставке (25 июля) снижение составило 1,08-1,17 п. п.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова выделяет три причины торможения снижения ставок.

«Во-первых, из-за конкуренции с другими финансовыми инструментами, например, корпоративными облигациями и фондами денежного рынка, где в среднем можно получить доходность на 2-2,5 процентных пункта выше средней ставки по депозитам. Во-вторых, из-за внутренней конкуренции, так как, если в одном банке ставки по вкладам сильно падают, клиент, используя преимущества перевода вкладов через СБП из одного банка в другой, перекладывает сбережения на вклад в другой, чтобы защитить деньги от инфляции. В-третьих, еще одной причиной может стать ослабление рубля в конце июля, снизившее привлекательность сбережений и инвестиций в рублях и повысившее привлекательность вложений в валюту. Мы считаем, что если снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет продолжаться и далее в этом году, то к концу 2025-го средние ставки по вкладам в крупнейших банках могут составить 13-15% годовых», — прокомментировала ситуацию Н. Мильчакова.

Напомним, что цикл снижения ставок по вкладам начался в декабре 2024 года, а самое массовое снижение произошло в июне, когда регулятор понизил ключевую ставку с 21% до 20%.

Эксперты уверены, что падение доходности вкладов неизбежно продолжится на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки, прогнозное значение которой на 2026 год составляет 12-13%. Они также полагают, что депозиты продолжат оставаться востребованным инструментом. Так, заместитель директора Банковского института развития Юлии Макаренко не считает, что снижение процентных ставок станет основанием для отказа от депозитов как инструмента, тем более — для массового инвестора.

«Не стоит забывать, что депозит по-прежнему остается одним из самых доступных и понятных финансовых инструментов. Для значительной части населения это не только способ сохранить сбережения, но и возможность избежать инвестиционных рисков. Уровень финансовой грамотности в стране растет, но далеко не все готовы самостоятельно работать с рынком облигаций, тем более — с акциями. Поэтому говорить о массовом исходе вкладчиков с депозитов пока преждевременно. Пока реальная доходность по депозитам положительная, а государство страхует вклады до 1,4 млн рублей, этот механизм останется основным для большинства домохозяйств. Даже если ставки снизятся до 12%, в условиях инфляции на уровне 6-7% это все еще неплохой результат. Более того, в структуре сбережений вс е больше значат не только доход, но и надежность, доступность и возможность быстро вернуть средства», — отмечает Ю. Макаренко.

Однако большинство аналитиков также согласны с тем, что продолжающееся снижение ставок однозначно приведет к оттоку средств со вкладов на фондовый рынок.

«Пока номинальная доходность вкладов будет существенно выше, чем уровень инфляции, банковские вклады сохранят свою привлекательность для населения. Однако я не разделяю оптимизма в отношении того, что денежные средства останутся во вкладах — они переместятся в инструменты фондового рынка», — считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

По мнению директора по банковским рейтингам агентства АКРА Валерия Пивеня, дальнейшая динамика вкладов до конца года будет зависеть от кредитной активности, связанной с изменениями ключевой ставки. При этом нужно отметить, что стоимость потребительских кредитов на текущий момент осталась практически неизменной.

«В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта», — говорится в исследовании маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики объясняют это тем, что банки не спешат снижать ставки по кредитам, так как на их балансах все еще остаются значительные объемы депозитов, привлеченных в период, когда ключевая ставка была значительно выше. По мере снижения ключевой ставки и установления банками баланса доходов и расходов ситуация, вероятнее всего, изменится в лучшую для заемщиков сторону.

Отметим, что все эксперты ожидают продолжения смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции, в связи с чем взятая банками пауза, скорее всего, продлится недолго.

Изображение создано с помощью нейросети
