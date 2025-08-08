УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:51

Средняя доходность по трехмесячным вкладам в России составляет 17,5%

УрБК, Москва, 11.08.2025. Средняя доходность по трехмесячным вкладам в России составляет 17,5%. Об этом ТАСС сообщил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По его словам, сейчас именно трехмесячные депозиты являются самыми привлекательными для населения. Однако в скором времени ситуация может измениться.

«Если ЦБ начнет снижать ключевую ставку дальше уже осенью, именно годовые депозиты окажутся самыми выгодными: их владельцы смогут зафиксировать высокий процент на весь срок, в то время как новые предложения на рынке будут уже ниже», — полагает А. Лоссан.

Ранее УрБК писал, что в России впервые с середины мая 2025 года зафиксирована пауза в снижении процентных ставок по депозитам, согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги». Аналитики связывают это с тем, что рынок уже отыграл июльское снижение ключевой ставки. Также сказывается высокая конкуренция между банками за вкладчиков и частичный переток средств в другие финансовые инструменты.
