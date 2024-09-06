Александр Потавин о динамике курса рубля

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»



12 августа валютная пара USD/RUB торгуется на межбанковском рынке в районе 79,85 руб. Это означает, что от ценовых минимумов июня-июля (77,5) курс рубля к доллару ослаб на 3,3%. При том, что индекс доллара к корзине мировых валют (DXY) за это же время не показал явного укрепления.Локальные минимумы июля по USD/RUB были в районе 77,5 руб., а максимумы на 82,6 руб. (межбанковский рынок). Между ними разница около 6,5%. Эта волатильность по курсу рубля за последние две недели была связана с тем, что Д. Трамп добивается остановки военных действий в Украине. И по этому поводу он сначала наложил вторичные пошлины на Индию, поскольку та покупает российскую нефть. После этого пришли новости о совместной встрече президентов США и России с целью подготовки плана мирного урегулирования по Украине. Однако мы считаем, что сценарий полного прекращения боевых действий пока не выглядит слишком реалистичным, поскольку позиции конфликтующих сторон очень во многом не совпадают, в то время как российские военные продолжают активное летнее наступление в Украине.Даже при позитивном сценарии, вероятность быстрого снятия санкций и ограничений с России очень мала — это будет уже следующий этап взаимного сближения сторон. Судя по реакции курса рубля, как на угрозы новых санкций, так и на трехсторонние переговоры, пока мало кто верит, что по их итогам для российской валюты что-то серьезно измениться. Санкционные решения обычно требуют значительного времени для пересмотра и отмены.На 15 августа запланированы прямые переговоры президентов США и РФ. На них ключевым станет тема прекращения кровопролития в Украине. На наш взгляд, для России важно не просто перемирие с Украиной, а нормализация внешней торговли, а с этим вопросом пока все очень сложно. Поэтому в среднесрочной перспективе рубль может продолжить постепенно сдавать свои позиции. Но темпы этого процесса пока будут очень невысоки: рубль почти полностью отвязался от динамики цен на нефть, поскольку основная масса внешнеторговых операций сейчас переведена на рубль.Текущая стабильность национальной валюты возможна в условиях перекрытых каналов вывода капитала из страны. Однако не стоит исключать, что в случае успеха по достижению мира в Украине мы увидим эмоциональную реакцию на это на валютном рынке и некоторое усиление курса рубля.Напомним, что неделей ранее Трамп подписал указ о введении 25% пошлины ко всей стоимости индийского экспорта в США в дополнение к уже имеющимся 25%-м пошлинам. Таким образом торговые тарифы для индийских товаров в США поднялись до 50%. У Индии еще есть шанс избежать новой пошлины, для этого страна должна перестать покупать российскую нефть. Но сделать это сложно, учитывая объемы российских поставок.Под давлением Д. Трампа индийские государственные НПЗ стали увеличивать закупки нероссийской нефти. В такой ситуации объемы поставок российской нефти могут ощутимо просесть, даже несмотря на то, что наши нефтяники увеличивают скидки для покупателей в Индии. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus, российский сорт Urals в индийских портах стал продаваться с дисконтом более $5/барр. по отношению к бенчмарку Dated Brent, хотя неделями ранее скидки на нефть из России были нулевыми.По расчетам аналитиков Kpler, за последнюю неделю нефть марки Urals в Индии подешевела на 7-8%, и этот тренд может продолжится. Белый дом заявил, что введенные против Индии санкционные тарифы могут быть распространены и на другие страны, продолжающие импортировать российскую нефть.Потеря значительной части нефтяного экспорта для России — очень чувствительный удар по нефтегазовым доходам, поэтому наш валютный рынок первоначально очень эмоционально отреагировал на новости по Индии в конце июля. Но возможно, благодаря различным схемам и скидкам объемы продажи нефти в Индию упадут несильно. Свежих данных по этому поводу нет, поэтому валютный рынок в начале августа ведет себя довольно стабильно.Стало известно, что в июне 2025 года в России зафиксирован профицит торгового баланса в размере $9,3 млрд, что ниже профицита в $11,8 млрд в июне годом ранее. Объемы экспорта в годовом исчислении сократились на 8%, до $32,8 млрд, что стало самым низким показателем с 2020 года. Это пятый месяц подряд, когда наблюдается снижение продаж за рубежом на фоне невысоких цен на нефть и ослабления спроса на сырьевые товары со стороны Китая.Что касается объемов импорта, то он сократился на 1,3%, до 23,6 млрд, что является вторым месячным снижением подряд. Осенью традиционно растет спрос на импорт, поэтому профицит торгового баланса может продолжить снижение, что является фундаментальным фактором не в пользу более сильного курса рубля. Снижение ставок со стороны ЦБ РФ может дополнительно поддержать кредитный спрос на импорт, что, в свою очередь, тоже может негативно повлиять на курс рубля. Однако, как мы указывали ранее, данный фактор в последний год перестал оказывать значимое влияние на рубль в силу того, что основные объемы импорта в Россию идут из КНР, а расчеты с ним преимущественно происходят в рублях и юанях.Хотелось также обратить внимание на свежий выпуск «Обзора рисков финансовых рынков», который подготовил ЦБ РФ. Касаемо валютного рынка нам показалась интересной информация о том, что объем нетто-покупок валюты физлицами по итогам июля составил 119,5 млрд руб., что означает прирост за месяц на +53%. Это означает, что физлица в июле покупали валюты в среднем на 43% больше, чем в начале года, когда курс доллара (евро, юаня) был на максимумах. То есть опять срабатывает правило, что население производит операции на валютном рынке в контртренде: покупка валюты, когда рубль укрепляется и ее продажа, как рубль падает в цене. Суммарные объемы нетто-покупки иностранной валюты россиянами с начала года составили 584 млрд руб., при том, что за аналогичный период годом ранее они были в 1,7 раза больше.Компенсирующим фактором невысоких объемов продажи валюты экспортерами этим летом стало то, что россияне уже четвертый месяц подряд переводят валютные сбережения со счетов в зарубежных банках в российские. По предварительной оценке ЦБ, в июне объем притока средств домохозяйств в Россию был выше на 55 млрд руб. (почти $700 млн), чем вывод денег из российских банков на счета в банках-нерезидентах. Это максимальный приток средств из-за рубежа с 2018 г. Очевидно, что здесь ключевыми факторами являлись высокие реальные ставки по рублям, плюс надежды на нормализацию геополитической ситуации.Мы ожидаем, что на ближайшую неделю курсы доллара (евро, юаня) к рублю вновь покажут высокую волатильность (по итогам встречи на Аляске), но среднесрочная картина от этого может принципиально не измениться. Не исключено, что динамика USD/RUB в 2025 году будет напоминать ту, что мы видели ранее в 2022 года, когда рубль сохранял стабильность большую часть года и показал более активное ослабление лишь в декабре.