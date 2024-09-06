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06.09.2024

Банк России по итогам августа фиксирует возврат курса рубля к значениям начала июня 2024 года

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России фиксирует на отечественном валютном рынке рост волатильности и ослабление рубля по отношению к основным иностранным валютам. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном регулятором.

Так, после укрепления рубля в июне и относительно спокойной динамики в июле в августе рубль ослаб на 1,8% относительно юаня и на 5,6% относительно доллара США.

«На рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной большую часть месяца, однако к концу месяца спреды на покупку/продажу валюты выросли», — отмечается в документе.

По данным ЦБ, чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров снизились месяц к месяцу на 1% и составили 11,9 млрд долл. США.
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