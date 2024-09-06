Банк России по итогам августа фиксирует возврат курса рубля к значениям начала июня 2024 года

УрБК, Москва, 30.05.2024. По итогам I квартала 2024 года прирост объема иностранной валюты наличными на руках у россиян ...09.04.2024 ЦБ: Нетто-покупки россиянами валюты в марте составили 156 млрд рублей
УрБК, Москва, 09.04.2024. Нетто-покупки (чистый объем покупок за вычетом продаж) физлицами РФ валюты в марте 2024 года ...10.03.2020 ЦБ из-за резкого ослабления рубля начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках ...10.03.2020 ЦБ из-за резкого ослабления рубля начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2020. Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на ...23.08.2018 ЦБ РФ принял решение остановить покупку валюты на внутреннем рынке
УрБК, Москва, 23.08.2018. Банк России принял решение остановить покупку валюты для Минфина РФ с 23 августа 2018 года до ...