Спреды на покупку и продажу валюты в российских банках выросли вдвое

Спреды на покупку и продажу валюты США в топ-10 российских банков выросли вдвое, до 6,5 руб., при нормальной разнице в 3-4 рубля. В некоторых банках спреды достигли 10 руб. Об этом сообщают «Известия».



По последним данным, десять крупнейших банков страны покупают доллары США в среднем по 90,7 руб., а продают по 97,2 руб. При этом Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк продают американскую валюту по 103 руб.



Сообщается, что некоторые из обменников прекратили работу в ожидании стабилизации курса. Причиной стало резкое укрепление рубля после сообщений о переговорах президентов РФ и США и предположений о скором завершении текущего конфликта.



В случае его деэскалации эксперты ожидают падение курса доллара до 76-82 руб. с последующей корректировкой до 86-95 руб.