Апрельский скачок

С начала 2023 года курсы доллара США и евро выросли более чем на 10 руб. Если 10 января американская валюта оценивалась в 70,30 руб. (по официальному курсу Банка России), то по состоянию на 20 апреля — 81,65 руб., европейская — в 75,07 руб. и 89,37 руб. соответственно. При этом сильнейший скачок произошел в начале апреля, например, с 1 по 8 число доллар США подорожал с 77,32 руб. до 82,39 руб.



Одной из причин такого рывка стало проведение ряда крупных сделок по выходу иностранных компаний из России, когда местные подразделения продавались новым отечественным владельцам, отмечает финансовый аналитик Григорий Вахитов. При этом выручка также выводилась из страны. На существование подобных версий со стороны экспертов указывает и экономист Виталий Калугин. Например, британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продала свою долю в проекте «Сахалин-2» за 94,8 млрд руб. и вывела эти деньги из страны.



«Но я с этим не согласен, я думаю, что в данном случае со стороны большого количества более мелких контрагентов возник избыток спроса на доллар, чтобы вывести его из страны. Люди закупались долларом скорее не с точки зрения спекуляций, а именно с точки зрения вывода его из страны», — предполагает эксперт.



Схожей позиции придерживается и Г. Вахитов.



«Наши экспортеры, боясь санкций и разных условий внутри нашей страны, оставляют выручку за рубежом. То есть если она есть, то доллары и евро оставляют за пределами РФ. В совокупности с предыдущим фактором получается повышенный спрос на валюту внутри страны при ограниченном предложении. Центробанк у нас сейчас валюту недружественных стран не продает. Спрос превысил предложение — классический рыночный механизм», — отмечает он.



В дополнение В. Калугин отмечает, что сейчас «отклонить» курсы валют на большое значение относительно легко.



«У нас сейчас оборот торгов в день не очень высокий — около 1,5 млрд долл. США, может быть, меньше. Чтобы «задрать» курс где-то на 7-8 руб., много денег не требуется, поэтому спрос на валюту его поднял. Почему он сосредоточен был в узком временном диапазоне — затрудняюсь сказать. Но есть ощущение, что это некое попустительство со стороны Центрального банка и Минфина», — считает он.



Оба эксперта напомнили, что сильный рубль государству сейчас невыгоден. Такое противоречие действительно существует в экономике: не всегда то, что выгодно государству, выгодно его гражданам. Поэтому версия, что валюте позволили дорасти до подобных значений, выглядит правдоподобной.



В то же время возникает вопрос, на каком уровне попытаются удержать курс. Г. Вахитов предполагает, что оптимальный относительно честный курс долл. США находится в районе 70-80 руб. В. Калугин ожидает, что при текущих ценах на нефть равновесным является значение 80-82 руб.



Однако требуется понять, каким образом и смогут ли вообще власти удержать желаемые значения. Первые шаги в этой области уже предприняты — в России планируется создать механизм, который позволит установить ограничение на закупки валют на внутреннем рынке при крупных сделках по выкупу бизнеса ушедших из страны компаний. Такое решение связано с тем, что из-за низкой ликвидности при крупных покупках может возникать волатильность рубля.



При этом Г. Вахитов отмечает, что если произойдет новый резкий скачок курса валют, то государство может просто не успеть среагировать. Нечто подобное уже было год назад, когда доллар резко начал стоить по 120 руб.



Эксперт также отмечает, что резкий рост курса валют ускорил инфляцию, поскольку Россия — экспортно ориентированное государство. Предприниматели переоценивают возможные доходы и убытки, закладывая их в цены. С этой позицией не согласен В. Калугин: он утверждает, что такие вещи обычно происходят с временным лагом в три-четыре месяца.



В итоге ключевой фактор, определяющий курс валют, остается таким же, как и когда рубль был «переукреплен» прошлым летом — соотношение спроса и предложения на иностранные деньги. В данный момент первое превышает второе. Государство, скорее всего, устраивают текущие значения, поэтому оно будет пытаться удержать их. Но есть вероятность, что какой-то новый скачок все-таки будет упущен.