В России могут ввести лимит на закупки валюты внутри страны для крупных сделок

УрБК, Москва, 17.04.2023. Банк России и Минфин РФ создают механизм, который позволит установить ограничение на закупки валют на внутреннем рынке при крупных сделках по выкупу бизнеса ушедших из страны компаний. Такое решение связано с тем, что из-за низкой ликвидности при крупных покупках может возникать волатильность рубля. Разработку этого нововведения подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, сообщает газета «Ведомости».
Министерство и раньше вводило дополнительные условия покупки валюты при крупных сделках. По словам И. Чебескова, в таких случаях учитывается рыночная конъюнктура в отношении валют.
Добавим, что в начале апреля курс рубля начал резко слабеть: за две недели доллар США подорожал на 4,19 руб., до 81,79 руб., евро — на 5,6 руб., до 90,2 руб.
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