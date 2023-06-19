Новая волна ослабления рубля

За последний месяц российский рубль вновь ослаб — иностранные валюты подорожали более чем на 3,5 руб. Как отмечают эксперты, новая волна девальвации произошла из-за дисбаланса спроса на валюту и ее предложения на внутреннем рынке, который возник по причине ухода иностранного бизнеса РФ и сокращения доходов отечественных экспортеров. При этом эксперты полагают, что потенциал дальнейшего ослабления рубля с текущих отметок кажется ограниченным.



Отметим, что с 17 мая официальный курс доллара США, установленный Центробанком, вырос с 79,97 руб. до 83,64 руб. Курс единой европейской валюты за аналогичный период увеличился с 87,16 до 91,63 руб.



Экономисты указывают на дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. Отчасти его обеспечивает продолжающийся уход иностранных компаний с российского рынка.



«Компании, которые уходили с российского рынка, окончательно создали спрос на валюту. Предложение же отсутствовало, ведь у нас сейчас нет долларовой выручки. В итоге на бирже получается условный дефицит валюты. Она нужна вам для торговли, и происходит «разрыв»: с одной стороны, требуется валюта для торговли, а с другой — ее нет на бирже. Тогда валюта дорожает», — объяснил финансовый аналитик Григорий Вахитов.



Финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что на курс рубля также значительно повлияли экспортеры.



«Резко упала валютная выручка, попадающая в страну. По объему она стала меньше из-за слишком низких цен, по которым мы продаем. А экспортеры продают не всю выручку. Набиуллина говорит, что они продают 78%, но по моим ощущениям — чуть больше половины. То есть придерживают. В страну втекают считанные миллиарды профицита. Но не исключено, что в следующие пару месяцев он обнулится. Входящая труба постепенно иссыхает. Иссякает экспорт, но вынужден расти импорт. Потому что импортозамещение без импортного оборудования невозможно. Все его вынуждены покупать, а экспортные доходы для этого слишком малы», — считает эксперт.



Г. Вахитов добавил, что в ближайшее время рост курса валют должен остановиться, поскольку «больших фундаментальных причин для роста курсов нет».



Следует уточнить, что государство такая ситуация может устраивать. В экономике существует парадокс, когда то, что выгодно государству, может быть не выгодно его гражданам. Это подтверждают слова первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.



«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — заявил он во время Петербургского международного экономического форума.



Подобную точку зрения А. Белоусов озвучивал еще в декабре 2022 года. Но тогда он называл оптимальным диапазон от 70 до 80 руб.



Отметим, что при этом власти работают над предотвращением слишком резких скачков курса валют. Банк России совместно с Минфином РФ создает механизм, который позволит установить ограничение на закупки валют на внутреннем рынке при крупных сделках по выкупу бизнеса ушедших из страны компаний. Такое решение связано с тем, что из-за низкой ликвидности при крупных покупках может возникать волатильность рубля. Но имеющиеся у властей инструменты не дают 100% защиты от колебаний валют. Поэтому в будущем новый скачок может быть упущен.