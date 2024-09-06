Спреды на покупку и продажу валюты в российских банках выросли вдвое

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Банк России по итогам августа фиксирует возврат курса рубля к значениям начала июня 2024 года

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России фиксирует на отечественном валютном рынке рост волатильности и ослабление рубля ...

Ряд банков Екатеринбурга продают долл.США дороже на 18 рублей, евро — на 20, чем официальный курс

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Средневзвешенный курс продажи долл.США в банках Екатеринбурга — 71,64 руб., покупка — ...

Банки Екатеринбурга продают евро по 110 рублей

Средневзвешенный курс в банках Екатеринбурга, по которому продают долл.США, составил 75,72 руб., евро — 92,61 руб. ...

Банки Екатеринбурга продают евро по 110 рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2014. Средневзвешенный курс в банках Екатеринбурга, по которому продают долл.США, составил ...

Средневзвешенный курс продажи доллара США в банках Екатеринбурга — 48,08 рубля

На сегодня средневзвешенный курс долл. США, по которому он продается в банках Екатеринбурга, составляет 48,08 руб. ...