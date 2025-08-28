Суд как драйвер развития туризма на Урале

Подошло к концу очередное разбирательство между областным департаментом развития туризма и компаниями, получавшими от него гранты на осуществление проектов на территории региона. Арбитражный суд Свердловской области опубликовал мотивировочную часть решения по иску свердловского департамента развития туризма к компании «Арамильская слобода».
Напомним, что департамент развития туризма требовал, чтобы компания вернула деньги, полученные в виде гранта на обустройство пляжа в Арамили, поскольку при реализации проекта были нарушены сроки. При этом, директор «Арамильской слободы» Анастасия Климина считает, что пляж был создан в требуемые сроки на средства гранта, но из-за погодных условий были проблемы с благоустройством прилегающей территории.
В мотивировочной части сказано, что «Арамильская слобода», хоть и с нарушением сроков, но выполнила условия гранта. Департамент же подошел к вопросу чисто формально, не доказав необоснованность получения средств. Суд пришел к выводу, что требования департамента «несоразмерны формальному нарушению, которое было вызвано объективными обстоятельствами». В итоге, суд департамент проиграл.
«Самое важное, когда мы все-таки поняли, что все, мы завершили проект, и в сентябре был момент, когда они приехали на осмотр через год, посмотрели, составили акт, они увидели, что у нас есть объект. А на следующий год они подготовили документы о возврате средств. Мы пытались досудебно решить вопрос, общаясь с руководителем департамента… И они предоставили данные, что мы предоставили не все платежные поручения. И мы, конечно же, предоставили все платежные документы. Даже судья спросила, какие конкретно поручения они не предоставили, на что они не смогли дать ответ. И в результате судья спросила: проект реализован? На что специалисты департамента сказали, да, проект реализован», — прокомментировала свою позицию Анастасия Климина.
Это далеко не единственный случай попытки вернуть гранты, выданные областным департаментом развития труизма через суд. Всего ведомством было подано 9 исков к партнерам. В мае-июне 2025 года департамент потребовал от 9 компаний (среди них: «Парк «Арамильская слобода», «Баден Групп» и другие) через суд вернуть деньги, которые были выделены на развитие туристической инфраструктуры Среднего Урала. Напомним, что общая сумма грантов, выделенных в рамках конкурсов за 2023 год, превышает 322 миллиона рублей.
Интересно, что каждое новое судебное заседание открывает в вопросе о выделенных грантах все новые и новые грани. Так, очередным новшеством процессов стало привлечение к судебному спору министерства экономического развития РФ, которое распределяет эти гранты. Эксперты спорят о том, как это может сказаться на дальнейшей работе федерального ведомства с областным департаментом.
«Я считаю, что ряд исков, направленных предпринимателям, вполне может быть обоснован. Однако некоторые из них совершенно точно лишены какого-либо смысла. Уверен, что скоро мы получим информацию, что в их удовлетворении будет отказано. Это может стать серьезным ударом по инвестиционному климату, в целом по государственно-частному партнерству в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также могут быть последствия в отношениях с федеральным центром. Привлечение к судебному процессу отраслевого министерства едва ли улучшит отношения исполнительной власти к нашей области», — отметил
в беседе с УрБК президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.
Он полагает, что текущая ситуация изначально возникла из-за неквалифицированных действий сотрудников департамента по развитию туризма Свердловской области.
«По моему мнению, они изначально недостаточно отслеживали ход реализации этих проектов, не проводили достаточные консультации, не осуществляли в должном объеме выезды на объекты. Фактически эта работа, на мой взгляд, была целиком провалена, и попытка сейчас переложить всю ответственность за этот провал на предпринимательское сообщество выглядит неуклюже и даже непорядочно», — полагает президент УАТ.
10 июля 2025 года департамент приступил к распределению новых грантов. УрБК будет следить за дальнейшей судьбой этих средств.