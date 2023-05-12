Под Екатеринбургом появится «Шувакишская слобода»

В Екатеринбурге 15 мая 2023 года состоялось заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (неофициально — «Совет неравнодушных»). Мероприятие прошло в историческом здании — первом городском театре «Колизей». В ходе встречи традиционно обсуждались вопросы благоустройства уральской столицы и реализации туристических проектов. Вниманию собравшихся общественников был представлен проект по созданию в поселке Шувакиш тематического квартала «Шувакишская слобода». Концепцию презентовали глава Железнодорожного района Виталий Першин и заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) — филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин.



«Шувакишская слобода» — продолжение идеи создания природно-исторического парка Палкино, которую ранее поддержал губернатор Евгений Куйвашев. В прошлом году СвЖД запустила туристический ретропоезд «Уральский экспресс», маршрут которого включает остановку в Шувакише. В. Першин рассказал, что с января по начало мая поселок посетило несколько тысяч человек, что говорит о возможности сделать Шувакиш потенциальным центром туристического маршрута. Могут быть предусмотрены экскурсии по историческим местам, включая поселки Палкино и Северный. Примечательно, что маршруты могут соединить различные периоды истории.







Точкой притяжения уже стал ретровокзал в поселке, а удобный выезд на Серовский тракт является дополнительным стимулом к генерации потока интересующихся горожан и гостей столицы Урала. А. Гребенкин добавил, что через станцию Шувакиш проходят примерно 20 электропоездов разных маршрутов, которые соединяют Екатеринбург с городами области. Глава муниципалитета Алексей Орлов в ходе обсуждения не исключил возможность обустройства на этой территории тематического парка, отеля или гостиницы.



В самой «Шувакишской слободе» планируется построить старинные деревянные здания и сооружения, воссоздать и реконструировать памятники деревянного зодчества. На территории слободы можно будет ознакомиться с культурой народов Урала и промыслами: проект предусматривает мельницу, кузню, часовню и парк-музей под открытым небом.



Отметим, что проект «Шувакишской слободы» соответствует туристическим трендам Свердловской области. Например, в районе Арамили работает «Парк сказов», который позиционирует себя как «сказочная деревня для семейного отдыха». Там представлены тематические «сказочные» объекты, строятся гостевые дома, проводятся фестивали и праздники. «Парк сказов» сейчас находится в стадии поиска инвестиций, которые и направят на строительство новых гостевых домов и, возможно, отеля.



В Свердловской области действует проект «Мариинские избы», одна из целей которого — сохранение культуры и истории горнозаводской цивилизации в сочетании с арендой гостевых домов и коттеджей. Имеющаяся в туристическом комплексе «Мариинские избы» инфраструктура по факту идентична той, что планируется к созданию по проекту «Шувакишской слободы» СвЖД.



На этом фоне интерес властей Екатеринбурга и СвЖД видится закономерным. «Шувакишская слобода» расположена в шаговой доступности от Екатеринбурга, и горожанам не придется планировать ночлег при поездке. Наличие в проекте культурных, музейных, природных и даже спортивных объектов говорит об универсальности будущей площадки. Близость к городу, инвестиции и патронаж РЖД могут перераспределить гостевой поток между сходными по тематике и идеологии объектами в пользу Шувакиша.



А. Орлов также высказался о предоставлении резидентам туристического кластера льготных кредитов.



«Речь идет о создании туристических объектов, которые занимаются деятельностью с невысокой маржинальностью. Поэтому необходимо привлечение дешевых кредитов и каких-то налоговых мероприятий, чтобы эти проекты заработали. Но в совокупности они дадут очень хороший эффект в долгосрочной перспективе», — отметил он.



С тем, что реализация проекта «Шувакишской слободы» может изменить ситуацию в туристической отрасли, согласен собственник проекта «Мариинские избы» Игорь Черноголов.



«Разумеется, на нашу отрасль это повлияет. Когда я начинал проект «Мариинские избы», я говорил о том, что три-четыре года мы развиваем Мариинск, оттачиваем умения, условия, возможности. После этого мы находим таких же энтузиастов по всей стране и начинаем там делать то же самое. Если появляются такие последователи, вроде этого квартала, глэмпингов и экопарков, это очень хорошо. Это значит, что моя идея не умерла. Чем больше будет таких проектов, как мой, как «Шувакишская слобода», тем быстрее мы добьемся возрождения России и блага для всех жителей нашей страны», — рассказал И. Черноголов УрБК.



В дополнение предприниматель рассказал о потенциальных проблемах, с которыми может столкнуться «Шувакишская слобода». В первую очередь будет тяжело привлечь специалистов, которые смогут воссоздать и реконструировать аутентичные дома и постройки. Людей, обладающих подобными знаниями, мало, но они необходимы, если авторы проекта хотят представить российскую историю и культуру, а не просто парк, стилизованный под старину. Вдобавок нести ответственность за проект должен руководитель «с предпринимательским мышлением, который будет отвечать за это, как за самого себя», считает И. Черноголов.



Как и в случае с «Парком сказов», для реализации проекта планируется привлечь средства инвесторов. В итоге под Екатеринбургом может появиться новый туристический объект, в основе идеологии которого лежит интерес к истории и культуре Урала.