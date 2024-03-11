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Вчера, 15:08

Туризм из окна поезда

11 марта в екатеринбургском креативном кластере «Домна» состоялся круглый стол, посвященный перспективам развития железнодорожного туризма в Свердловской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Свердловской железной дороги Алексей Гребенкин, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, а также авторы туристических проектов, предназначенных для реализации на железной дороге.

Туризм из окна поезда

Согласно данным Эльмиры Тукановой, в 2023 году Свердловская область стала лидером среди уральских регионов (имеется в виду макротерритория «Большой Урал»: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Пермский край и Республика Башкортостан) по привлечению туристов. Так, в прошлом году Средний Урал посетили 3 млн 786 тыс. 432 экскурсанта и 2 млн 059 тыс. 776 туристов. Также в 2023 году в сферу свердловского туризма удалось привлечь 589,6 млн руб. федеральных средств. В 2024 году планируется привлечение 590,9 млн руб.

«Однако если бы не поддержка СвЖД, то региону этого достигнуть бы не удалось», — подчеркнула Э. Туканова, отметив, в частности, что каждый год Свердловская железная дорога совместно с правительством Свердловской области открывает все новые и новые экскурсионные и туристические маршруты на территории региона, которые привлекают все больше посетителей из городов области и других регионов страны.

Туризм из окна поезда

К примеру, по ее словам, в 2023 году 16,8 тыс. туристов воспользовались ж/д экскурсией на ретропоезде «Уральский экспресс», 3,9 тыс. человек посетили ж/д экскурсию «Вечерний Екатеринбург», 3,5 тыс. — «Императорский маршрут» (Екатеринбург — Алапаевск), и более 12 тыс. человек смогли воспользоваться электропоездом «Ласточка» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, посетив там тур выходного дня. Рельсовый автобус в природный парк «Оленьи ручьи» перевез за год более 7 тыс. пассажиров.

«Свердловская железная дорога — это «локомотив» туристической отрасли в прямом и переносном смыслах. Благодаря им у нас есть возможность не просто рассказать о перспективных с туристической точки зрения территориях, но еще и свозить гостей туда и показать им лично», — отметил Андрей Беседин.

Туризм из окна поезда

Согласно материалам Алексея Гребенкина, РЖД принимает участие в организации как региональных туристических ж/д экскурсий, так и глобальных федеральных проектов. Так, экскурсия «Байкальская сказка» длится семь дней и охватывает семь территорий, включая Пермь и Екатеринбург. А ж/д экскурсия «Жемчужина Кавказа из Тюмени» длится семь дней, позволяя туристам из Тюмени, Екатеринбурга и Самары сесть на поезд в родных городах и осмотреть в ходе экскурсии красоты Грозного, Дербента, Нальчика и Черкесска.

Ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма. Вокзал в Шувакише, по словам А. Гребенкина, стал очень живописным местом как зимой, так и летом.

В Верхней Пышме туристам предлагается осмотреть музей военной техники. В 2024 году там установят движущуюся платформу, на которой будет стоять ретропаровоз, а платформа по прибытии туристов начнет поворачиваться вокруг своей оси под музыку, чтобы участники экскурсии смогли осмотреть редкую технику со всех сторон.

В самом ретропоезде есть вагон-люкс, вагон-ресторан, вагон-бар, обзорный вагон, вагон-СВ, вагон для маломобильных групп населения и СВ с фото-купе. В 2024 году к составу планируется добавить вагон-караоке. В ресторане подают блюда уральской кухни, которые периодически ротируют в зависимости от времени года.

Кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» имеет общую протяженность 42 км и представляет собой экскурсию по Екатеринбургу от юго-востока на северо-запад к Шувакишу и обратно по вытянутому кольцу. Поезд отправляется от станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 19.05 и прибывает туда же в 21.40 (час длится остановка в Шувакише).

Туризм из окна поезда

Экскурсией «Императорский маршрут» (Екатеринбург — Алапаевск) в 2023 году воспользовались 6 тыс. 554 пассажира, а с 1 января 2024 года — 1 тыс. 214. Экомаршрутом «Оленьи ручьи» (Екатеринбург — Михайловский завод) в минувшем году воспользовались 9 тыс. 436 человек. Тур выходного дня в Каменск-Уральский на «Ласточке» посетили 11 тыс. 958 пассажиров. В 2024 году открылся аналогичный тур выходного дня в Верхотурье, с 3 января этого года в нем поучаствовали 11 тыс. 046 человек.

Также заместитель начальника Свердловской железной дороги отметил туристический потенциал Свердловской детской ж/д дороги (курсирует по парку ЦПКиО) и Музея узкоколейных ж/д дорог.

«Я смотрел презентацию и как руководитель Уральской ТПП, и как путешественник со стажем. Нам не хватало того, о чем сегодня говорили. Это только начало. Есть огромная потребность у людей открывать для себя новые места. Свердловская область заранее предусмотрительно создала сеть благоустроенных туристических маршрутов. То, о чем говорил сегодня Алексей Михайлович Гребенкин, — это стержень отрасли. Такое количество интересных маршрутов, которые объединили разрозненные по территории области интересные места, «упаковав» это в приятный сервис, стильный антураж. Сегодня я приятно удивлен, как резко и с каким широким охватом появилось это предложение. Я получил сегодня очень большое удовольствие», — рассказал УрБК А. Беседин.

В рамках круглого стола были представлены новые проекты в сфере туризма, которые можно реализовать на железной дороге. Проектная группа Гуманитарного университета выступила с кейсом «Робот-маркетинг в продвижении железнодорожного туризма». Авторы кейса предложили использовать в вагонах экскурсионных поездов роботов, которые могут распространять снэки, сладости, сувенирную продукцию и другие небольшие предметы. Роботы выглядят необычно, привлекают внимание, в том числе имитацией человеческой мимики, и передвигаются самостоятельно по запрограммированному маршруту.

Туризм из окна поезда

«Многие туристы путешествуют всей семьей, и подобные роботы способны завладеть вниманием детей на протяжении всей поездки», — отметила во время презентации кейса участник проектной группы Анастасия Щипанова.

После мероприятия часть участников пожелала лично рассмотреть находящихся в зале роботов. Устройства вызвали неподдельный интерес, а директор компании-разработчика «Недремлющее око» Леонид Стариков смог в ходе дискуссии ответить на интересующие присутствующих вопросы.

«Идею об использовании роботов в РЖД оценили положительно. Устройства могут развозить чай по вагонам, распространять информационные буклеты, собирать обратную связь. Надеюсь, что наши разработки принесут пользу туристической отрасли. Использование роботов может стать дополнительным информационным поводом и привлечь внимание СМИ и пользователей социальных сетей», — сказал Леонид Стариков УрБК.

Туризм из окна поезда

«За последние несколько лет внутренний туризм развивается большими темпами, и мы видим научный прогресс в виде инноваций от молодых людей, которые можно применять в этой сфере. Естественно, это требует инвестиций от бизнеса. Поэтому очень хорошо, что такие мероприятия проходят, вовлекают деловое сообщество. Это имеет положительный эффект», — отметила сопредседатель свердловского регионального отделения «Деловая Россия» Валерия Тюменцева.

«Все выступления позволяют понимать, что у свердловского туризма есть большой потенциал, который мы продолжим раскрывать. Мы реализуем большое количество проектов и инициатив благодаря огромной поддержке органов власти, туристического бизнес-сообщества, вдохновленных людей и молодежи. Все вместе мы открываем людям потенциал «Большого Урала», тех прекрасных туристических мест, куда курсируют наши поезда, куда можно добавить новые маршруты, реализовать новые и оригинальные туристические проекты, такие как наш «Уральский экспресс», ретропоезд на паровозной тяге», — резюмировал А. Гребенкин.

Изображения предоставлены пресс-службой Свердловской железной дороги
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