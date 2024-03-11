УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.03.2024

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный железнодорожному туризму на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. 11 марта в екатеринбургском креативном кластере «Домна» состоялся круглый стол, посвященный перспективам развития железнодорожного туризма в Свердловской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Гребенкин, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, а также авторы проектов в сфере туризма, которые можно реализовать на железной дороге.

К примеру, кандидат экономических наук, доцент заведующий кафедрой «Управление в социальных и экономических системах, философия и история» Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) Татьяна Марущак представила проект тура «Города моего Урала», а студенты факультета социальной психологии Гуманитарного университета представили кейс по использованию роботов в экскурсионных поездах.

«Все выступления позволяют понимать, что у свердловского туризма есть большой потенциал, который мы продолжим раскрывать. Мы реализуем большое количество проектов и инициатив благодаря огромной поддержке органов власти, туристического бизнес-сообщества, вдохновленных людей и молодежи. Все вместе мы открываем людям потенциал «Большого Урала», тех прекрасных туристических мест, куда курсируют наши поезда, куда можно добавить новые маршруты, реализовать новые и оригинальные туристические проекты, такие как наш «Уральский экспресс», ретропоезд на паровозной тяге», — резюмировал в беседе с УрБК А. Гребенкин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий ...

24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по ...

22.12.2021 Эльмиру Туканову назначили руководителем департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Эльмиры ...

15.02.2021 Экс-руководитель свердловского Центра развития туризма возглавила госкомитет по туризму Башкирии

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил бывшего руководителя ГБУ «Центр развития туризма» ...

09.12.2013 В Екатеринбурге впервые прошли туры в формате Workshop для представителей туристического бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2013. В Екатеринбурге закончилась серия рекламно-информационных туров для профессионалов ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили15.02.2024Преступный искусственный интеллект
Архив новостей
Март 2024 (231)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18