В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный железнодорожному туризму на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. 11 марта в екатеринбургском креативном кластере «Домна» состоялся круглый стол, посвященный перспективам развития железнодорожного туризма в Свердловской области.



В мероприятии приняли участие заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Гребенкин, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, а также авторы проектов в сфере туризма, которые можно реализовать на железной дороге.



К примеру, кандидат экономических наук, доцент заведующий кафедрой «Управление в социальных и экономических системах, философия и история» Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) Татьяна Марущак представила проект тура «Города моего Урала», а студенты факультета социальной психологии Гуманитарного университета представили кейс по использованию роботов в экскурсионных поездах.



«Все выступления позволяют понимать, что у свердловского туризма есть большой потенциал, который мы продолжим раскрывать. Мы реализуем большое количество проектов и инициатив благодаря огромной поддержке органов власти, туристического бизнес-сообщества, вдохновленных людей и молодежи. Все вместе мы открываем людям потенциал «Большого Урала», тех прекрасных туристических мест, куда курсируют наши поезда, куда можно добавить новые маршруты, реализовать новые и оригинальные туристические проекты, такие как наш «Уральский экспресс», ретропоезд на паровозной тяге», — резюмировал в беседе с УрБК А. Гребенкин.