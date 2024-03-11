В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный железнодорожному туризму на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий ...24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по ...22.12.2021 Эльмиру Туканову назначили руководителем департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Эльмиры ...15.02.2021 Экс-руководитель свердловского Центра развития туризма возглавила госкомитет по туризму Башкирии
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Глава Башкирии Радий Хабиров назначил бывшего руководителя ГБУ «Центр развития туризма» ...09.12.2013 В Екатеринбурге впервые прошли туры в формате Workshop для представителей туристического бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2013. В Екатеринбурге закончилась серия рекламно-информационных туров для профессионалов ...