Рекламный марафон

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На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге 24 ноября прошел финальный день ежегодного проекта факультета социальной психологии Гуманитарного университета «Неделя рекламы и PR». Студенты, ставшие участниками проекта, представили креативные PR- и маркетинговые решения, разработанные на основе реальных запросов уральского бизнеса. Заказчики высоко оценили уровень проделанной работы.В этом году мероприятие прошло на новой площадке: партнером конкурса стал кластер «Домна». Новое городское креативное пространство предоставило проектам площадку благодаря гранту Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который студенты выиграли в начале года.Изменился и формат мероприятия. Впервые студенты разрабатывали кейсы для уральского бизнеса, а затем проводили презентацию и защиту своих решений перед компаниями-«заказчиками». В качестве таковых выступили Уральская ассоциация туризма, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), строительная компания Брусника, рекламное агентство «Карась», дистрибьютор систем безопасности «Недремлющее око» и креативный маркет «Сандарина». Работа над кейсами шла в течение месяца в формате хакатона на площадке Гуманитарного университета. В разработке принимали участие представители нескольких учебных заведений и школ.Открыл мероприятие ректор Гуманитарного университета Лев Закс. После вступительного слова он вручил студентам благодарственные письма, которыми был отмечен их вклад в создание и продвижение проектов, посвященных празднованию 300-летия со дня основания города Екатеринбурга.Представленные на фестивале кейсы касались самых разных аспектов маркетинга. Там были и план общественной кампании по охране репутации, и вирусный PR-проект, и даже кейс с демонстрацией функционирующего робота. Участники представили зрителям подробный план разработки бренда, гайд для пользователей маркетплейса и многое другое. Оживленное обсуждение началось после презентации проекта по использованию искусственного интеллекта в маркетинге. Некоторые участники дискуссии выразили сомнение в этичности применения подобного инструмента. Но в целом аудитории кейс понравился.«Тема искусственного интеллекта и роботов сейчас крайне актуальна для многих брендов. И тот факт, что участники создали подобный кейс, даст им серьезные преимущества в дальнейшей карьере», — отметил руководитель направления внешних коммуникаций УБРиР Всеволод Орешкин, входивший в состав жюри «Недели рекламы и PR».Представители компаний-«заказчиков» положительно оценили все семь презентаций.«Очень хороший уровень организации мероприятия по его форме и содержанию. Некоторые мероприятия понравились мне даже больше, чем проект, посвященный сфере туризма. Такие проекты хочется воплощать», — поделился впечатлениями в беседе с корреспондентом УрБК президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.«Я не в первый раз присутствую на «Неделе рекламы и PR». Но в этом году мероприятие вырвалось на совершенно новый уровень. К примеру, сейчас оно прошло в центре города. Хочется отметить также формат хакатона, оказавшийся очень продуктивным», — отметил в беседе с корреспондентом УрБК Всеволод Орешкин.Приглашенные представители бизнеса высоко оценили и уровень подготовки авторов кейсов, студентов.«Все представленные работы вполне работоспособны. Будут ли они реализованы или нет, зависит от многих факторов, но я бы взялся реализовать любой из них — настолько глубока их проработка. Думаю, что если повторять подобные мероприятия каждый год, то уже ко второму-третьему курсу студенты Гуманитарного университета будут обладать суперкомпетенциями по решению реальных задач для брендов», — резюмировал представитель УБРиР.«Приятно видеть, как совсем молодые люди с головой погружаются в решение сложных маркетинговых задач, проводят самостоятельные исследования, не боятся контактировать с людьми, широко, глобально мыслят, придумывают, креативят. Их полет фантазии и отсутствие шор на глазах вдохновляют», — отметил директор компании «Недремлющее око» Леонид Стариков.Стоит добавить, что среди зрителей были и представители рекламной индустрии. Руководители рекламных и креативных агентств Екатеринбурга традиционно интересуются перспективными кадрами, а в рамках «Недели рекламы и PR» можно лично оценить их работу.«Мне, как представителю креативного агентства, этот формат очень понравился. Молодые амбициозные участники не стесняются своих мыслей, умеют выражать их в идеи и защищать. Что, в принципе, сегодня я и наблюдал. Мне очень понравилось, как держатся участники проекта, как аргументируют свои предложения. Я считаю, что нужно больше амбициозных брифов, больше интересных задач, чтобы получались такие прорывные идеи, которые в последующем можно будет воплотить, и ребята смогут увидеть, как их идея обретает жизнь», — поделился в беседе с корреспондентом УрБК креативный директор агентства «Сделано вместе» Юрий Ефремов.После церемонии награждения участников и партнеров мероприятия состоялась сессия нетворкинга. За чашкой кофе студенты, решившие в будущем заняться маркетингом и рекламой, могли пообщаться с профессионалами в этой сфере. Представители рекламной индустрии и компаний могли познакомиться с перспективными молодыми кадрами. А заказчики рекламных кейсов — еще раз обсудить их с авторами и разработчиками. Не исключено, что часть проектов, созданных на «Неделе рекламы и PR», будут воплощены в реальность.