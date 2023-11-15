В Екатеринбурге завершилась «Неделя рекламы и PR»

Сегодня в Екатеринбурге на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели обсудили развитие торговых отношений ...28.08.2023 На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел международный книжный фестиваль «Красная строка»
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге с 25 по 27 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная ...05.04.2023 Студенты представили новые форматы для видеогида Utravel media на хакатоне в УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Студенты Гуманитарного университета приняли участие в хакатоне «Гуманитарная инициатива ...07.03.2023 Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски ...26.10.2009 Команда ОАО «УБРиР» вновь стала победителем маркетинговой игры «PR в банке»
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2009. В Уральском государственном университете имени А.М. Горького состоялась очередная ...