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В Екатеринбурге завершилась «Неделя рекламы и PR»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге 24 ноября на площадке креативного кластера «Домна» прошел финальный день «Недели рекламы и PR» — ежегодного проекта факультета социальной психологии Гуманитарного университета. В этом году мероприятие прошло в новом формате: студенты разрабатывали кейсы для уральского бизнеса и проводили презентацию и защиту решений перед компаниями-«заказчиками». Площадку для мероприятия предоставил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в виде гранта, который и выиграли студенты Гуманитарного университета в начале этого года.

В Екатеринбурге завершилась «Неделя рекламы и PR»

Технические задания для кейсов предоставили Уральская ассоциация туризма, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), компания Брусника, рекламное агентство «Карась», дистрибьютор систем безопасности «Недремлющее око» и маркет «Сандарина». Работа над кейсами шла в течение месяца в формате хакатона на площадке вуза, кейсы разрабатывали представители нескольких учебных заведений и школ. На защиту в «Домну» пришли представители рекламной индустрии города — рекламных и креативных агентств, которые интересуются новыми профессиональными кадрами.

Для разработки предложены темы маркетинга роботов, использования искусственного интеллекта в совершенствовании программ лояльности, разработки платформы бренда для нового жилого комплекса, комплексного развития территории и многие другие.

«Если повторять подобные мероприятия каждый год, то уже ко второму-третьему курсу студенты Гуманитарного университета будут обладать суперкомпетенциями по решению реальных задач для брендов», — отметил в беседе с корреспондентом УрБК руководитель направления внешних коммуникаций УБРиР Всеволод Орешкин, оценивавший работу студентов.

В Екатеринбурге завершилась «Неделя рекламы и PR»

Перед началом мероприятия ректор Гуманитарного университета Лев Закс вручил студентам благодарственные письма, которыми был отмечен их вклад в создание и продвижение проектов, посвященных празднованию 300-летия со дня основания города Екатеринбурга.

Автор фото: Семен Рубцов
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