В Екатеринбурге более 4 тыс. профессионалов приняли участие в Национальной неделе HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбурге более 4 тыс. профессионалов в сфере HR, рекламы и маркетинга стали участниками Национальной недели HR и рекламы. Основные события форума состоялись на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» - МТС Live Холл. Мероприятие прошло в период с 15 по 19 сентября.



Сообщается, что в пятом HR FORUM BIG FISH, который стартовал 15 сентября, приняли участие около 200 спикеров из 3 стран. Мероприятие началось с 8-часового стрима, к которому подключилось более 1 тыс. профессионалов HR-сферы со всей России, а также эксперты из Индии и Антарктиды.



На следующий день,16 сентября, состоялся День ресурсных практик на площадке креативного кластера «Домна». Мероприятие посетили более 300 человек. Параллельно были организованы 20 экскурсий для представителей HR-сообщества: участники форума побывали на тех предприятиях Екатеринбурга и Свердловской области, где внедряются передовые методики работы с персоналом. Среди них Золотое яблоко, Кнопка, СВЭЛ, УБРиР, Контур, ОйлЭнерджи, R1, РМК, Северский трубный завод, Альфа-Банк, Атом, Киберсталь и другие.



Также в рамках форума состоялся традиционный MarHR-хакатон. В разработке инновационных решений приняла участие 21 команда лучших студентов из профильных направлений вузов и колледжей Екатеринбурга и Свердловской области. Свои кейсы в качестве задач для хакатона предоставили Сбер, Forum и Цифровая система МТС. Самые активные студенты - участники хакатона получили ценные награды: путевки в Омск на Медиа-игры, возможность прохождения стажировки в девелоперской компании Forum, колонки СберМини, сертификаты в Библиотеку Сбера, экскурсии в IT-хаб Сбера и мини-курсы от Changellenge.



18 сентября на церемонии открытия Национальной недели HR и рекламы гости зафиксировали абсолютный рекорд в рамках деловых мероприятий. Около 200 ведущих экспертов в сфере HR делились опытом и представляли самые актуальные кейсы, связанные с современным состоянием и трендами рынка труда, а также витальным интеллектом и цифровизация бизнес-процессов (

работа шла одновременно в семи тематических залах, проходили мастер-классы и презентации практических кейсов по девяти HR-направлениям)



Отмечается, что за 5 лет HR FORUM BIG FISH прошел путь от одного из самых масштабных на Урале деловых мероприятий в HR-сфере до всероссийского события.



«В 2025 году HR FORUM BIG FISH – это крупнейшая коммуникационная площадка, объединяющая HR-практиков, CEO, представителей власти, руководителей бизнеса. Для участия в форуме, обмена опытом и мнениями на Урал приехали ведущие эксперты и практики HR-сферы со всей России и стран ближнего зарубежья. Из HR FORUM BIG FISH выросла независимая всероссийская премия для HR-специалистов и брендов ТОП50HR», — рассказали в пресс-службе мероприятия.



Там также сообщили, что впервые в этом году церемония пройдет в Москве, при поддержке Фонда Росконгресс, в формате открытых защит кейсов. На ТОП50HR в декабре соберутся профессионалы со всей страны, чтобы дать оценку новейшими экономическим трендам и представить передовые методики.



Партнерами HR FORUM BIG FISH стали около 60 ведущих бизнес-команд Екатеринбурга. Организаторы Национальной недели HR и рекламы — Be Brand People. Слоган HR FORUM BIG FISH: создаем сообщество сильных компаний, в которых хотят работать люди.