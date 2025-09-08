В Екатеринбурге 15 сентября пройдет HR Forum BIG FISH

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге 15 сентября 2025 года в рамках Национальной недели HR и рекламы пройдет HR Forum BIG FISH. Как сообщает пресс-служба организаторов, это главное событие в сфере управления людьми, командами и компаниями.
В программе — экскурсии на ведущие предприятия Уральского региона, День ресурсных практик, масштабный студенческий хакатон и даже рекорд на самую длинную деловую связь. Ключевые мероприятия состоятся 18 и 19 сентября: на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» выступят более 200 ведущих HR-практиков и экспертов.
15 сентября Национальную неделю откроет 9-часовой онлайн-стрим с HR-директорами и экспертами со всей России. 16 сентября на территории креативного пространства «Домна» пройдут мероприятия Дня ресурсных практик — нового направления на форуме. Участники на себе проверят самые эффективные практики восстановления и полезные лайфхаки, которые позволяют зарядиться самому и вдохновить команду.
«Сейчас много говорится о проблеме выгорания. Причин для этого несколько: количество прилетевших «черных лебедей» за последние 5 лет, экспоненциальный рост технологических изменений, традиционный подход в управлении человеческим ресурсом. При этом психика не способна быстро адаптироваться — она линейна. Как управлять людьми в этом увеличивающемся разбеге между внешними требованиями и внутренними возможностями человека? Решение заключается в целостном подходе к управлению человеческим потенциалом и в развитии адаптивности. Наша задача как организаторов и экспертов в этой области дать работающие, профессиональные методы и показать, как уже реализованы такие модели управления в бизнесе», — рассказала лидер трека «Управление человеческим потенциалом. День ресурсных практик» Надежда Селиванова.
16, 17, 18 сентября состоится традиционный хакатон: студенты екатеринбургских вузов рассмотрят реальные бизнес-кейсы, а лучшие из них получат шанс пройти стажировку на ведущих предприятиях Уральского региона.
Основные события пятого HR FORUM BIG FISH пройдут 18 и 19 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В Екатеринбурге состоится мероприятие, объединяющее руководителей HR-сообществ Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, топ-менеджеров, предпринимателей и маркетологов, специализирующихся на вопросах кадровой политики, управления человеческими ресурсами и формирования эффективных команд.
В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные проблемы и тенденции, включая текущее состояние и перспективы рынка труда, концепцию витального интеллекта, внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы, а также методы мотивации и удержания персонала.
18 сентября работа форума начнется с установления рекорда на самую длинную связь на деловом мероприятии. Организаторы – Be Brand People Event Agency — пока держат в секрете, как будет проходить фиксация этого необычного достижения и как много гостей и спикеров форума смогут принять участие.
Полная программа HR Forum BIG FISH доступна на сайте
.
За пять лет HR Forum BIG FISH вырос из уральского отраслевого мероприятия до влиятельного делового события в масштабах страны. Ежегодно форум задает тренды в организации и проведении деловой части. В этом году он проходит в рамках Национальной недели HR и рекламы. В Екатеринбурге ожидается около 4 тыс. участников из более чем 40 городов России и стран ближнего зарубежья.