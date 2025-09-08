УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:01

В Екатеринбурге 15 сентября пройдет HR Forum BIG FISH

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге 15 сентября 2025 года в рамках Национальной недели HR и рекламы пройдет HR Forum BIG FISH. Как сообщает пресс-служба организаторов, это главное событие в сфере управления людьми, командами и компаниями.

В программе — экскурсии на ведущие предприятия Уральского региона, День ресурсных практик, масштабный студенческий хакатон и даже рекорд на самую длинную деловую связь. Ключевые мероприятия состоятся 18 и 19 сентября: на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» выступят более 200 ведущих HR-практиков и экспертов.

15 сентября Национальную неделю откроет 9-часовой онлайн-стрим с HR-директорами и экспертами со всей России. 16 сентября на территории креативного пространства «Домна» пройдут мероприятия Дня ресурсных практик — нового направления на форуме. Участники на себе проверят самые эффективные практики восстановления и полезные лайфхаки, которые позволяют зарядиться самому и вдохновить команду.

«Сейчас много говорится о проблеме выгорания. Причин для этого несколько: количество прилетевших «черных лебедей» за последние 5 лет, экспоненциальный рост технологических изменений, традиционный подход в управлении человеческим ресурсом. При этом психика не способна быстро адаптироваться — она линейна. Как управлять людьми в этом увеличивающемся разбеге между внешними требованиями и внутренними возможностями человека? Решение заключается в целостном подходе к управлению человеческим потенциалом и в развитии адаптивности. Наша задача как организаторов и экспертов в этой области дать работающие, профессиональные методы и показать, как уже реализованы такие модели управления в бизнесе», — рассказала лидер трека «Управление человеческим потенциалом. День ресурсных практик» Надежда Селиванова.

16, 17, 18 сентября состоится традиционный хакатон: студенты екатеринбургских вузов рассмотрят реальные бизнес-кейсы, а лучшие из них получат шанс пройти стажировку на ведущих предприятиях Уральского региона.

Основные события пятого HR FORUM BIG FISH пройдут 18 и 19 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В Екатеринбурге состоится мероприятие, объединяющее руководителей HR-сообществ Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, топ-менеджеров, предпринимателей и маркетологов, специализирующихся на вопросах кадровой политики, управления человеческими ресурсами и формирования эффективных команд.

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные проблемы и тенденции, включая текущее состояние и перспективы рынка труда, концепцию витального интеллекта, внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы, а также методы мотивации и удержания персонала.

18 сентября работа форума начнется с установления рекорда на самую длинную связь на деловом мероприятии. Организаторы – Be Brand People Event Agency — пока держат в секрете, как будет проходить фиксация этого необычного достижения и как много гостей и спикеров форума смогут принять участие.

Полная программа HR Forum BIG FISH доступна на сайте.

За пять лет HR Forum BIG FISH вырос из уральского отраслевого мероприятия до влиятельного делового события в масштабах страны. Ежегодно форум задает тренды в организации и проведении деловой части. В этом году он проходит в рамках Национальной недели HR и рекламы. В Екатеринбурге ожидается около 4 тыс. участников из более чем 40 городов России и стран ближнего зарубежья.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2025 В Екатеринбурге состоится пятый всероссийский HR FORUM BIG FISH

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Екатеринбурге состоится пятый всероссийский HR FORUM BIG FISH, на котором выступит ...

31.07.2025 В Екатеринбурге с 15 по 19 сентября пройдет национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 19 сентября пройдет национальная неделя HR и рекламы, в рамках ...

23.07.2025 Организаторы назвали главные темы HR FORUM BIG FISH в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Организаторы назвали главные темы HR FORUM BIG FISH, который состоится 15-19 сентября в ...

18.09.2024 Участники Национальной недели HR и рекламы посетят штаб-квартиры ведущих компаний Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Участники HR-форума Big Fish познакомятся с производственными площадками и офисами ...

29.08.2024 В «Екатеринбург-Экспо» во второй половине сентября состоится Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (328)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.