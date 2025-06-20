Организаторы назвали главные темы HR FORUM BIG FISH в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилась Национальная неделя HR и рекламы ...

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Участники HR-форума Big Fish познакомятся с производственными площадками и офисами ...

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы, которая продлится с 16 по ...

В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы

В «Екатеринбург-Экспо» во второй половине сентября состоится Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и ...