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Вчера, 13:23

Организаторы назвали главные темы HR FORUM BIG FISH в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Организаторы назвали главные темы HR FORUM BIG FISH, который состоится 15-19 сентября в рамках Национальной недели HR и рекламы на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Планируется, что на форуме выступят более 100 спикеров из России и других стран. Кроме того, участников форума ждет День ресурсных практик, экскурсии на ведущие предприятия Екатеринбурга, всероссийский онлайн-стрим, посвященный актуальным HR-вопросам, и другие деловые мероприятия.

Также в ходе HR FORUM BIG FISH будут представлены кейсы по управлению командами, людьми и ресурсами, спикеры поделятся эффективными методиками и практиками.

На данный момент свое участие подтвердили такие профессионалы, как Валентина Митрофанова — практикующий юрист в области трудового законодательства, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в Национальном Совете при президенте РФ; Анна Обухова — нейробиолог, партнер компании ScrumTrek, автор колонки в Forbes; Иоланта Саркисян — эксперт в области внутренних коммуникаций, развития HR-бренда, стратегии и корпкультуры, основатель и CEO коммуникационного агентства Brand Lovers, преподаватель ВШЭ, основатель Академии ПРОвнутриком и другие ведущие эксперты HR-индустрии. Список спикеров продолжает пополняться.

Основные темы форума будут отражать самые актуальные запросы со стороны российского HR-сообщества. Главный трек HR FORUM BIG FISH: «Человек — центр коммуникации и эффективных решений». Эта тема станет центральной и для Национального рекламного форума, который в эти же дни пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО». Человек — центральная фигура в работе HR, рекламщиков и маркетологов, поэтому важно понимать, как он принимает решения, на что опирается, какие эмоции испытывает, что его мотивирует и как он взаимодействует с искусственным интеллектом.

Особое внимание участников будущего форума уже сейчас привлекает трек Best cases — он станет площадкой для обмена лучшими примерами HR-практик российских и международных компаний. Здесь соберутся представители разных отраслей экономики, чтобы представить свои успешные инициативы в сфере управления персоналом.

Трек «Лидер в командах» будет посвящен ключевым аспектам формирования эффективной управленческой команды и роли лидера, а специалисты по подбору персонала заинтересуются отдельной темой «Рекрутинг в HR», где представят современные методики рекрутинга.

Организаторы форума — Be Brand People Event Agency — открыли регистрацию участников на Всероссийский HR FORUM BIG FISH. Подробную информацию о программе можно узнать на сайте мероприятия.
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