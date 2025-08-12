УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Екатеринбурге состоится пятый всероссийский HR FORUM BIG FISH, на котором выступит более 150 спикеров. С 15 по 19 сентября в уральскую столицу съедутся более 4 тыс. участников со всей страны, а также гости из пяти стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба HR FORUM BIG.
Накануне старта крупнейшего делового события на Урале HR FORUM BIG FISH спикеры и будущие участники форума приняли участие в онлайн-опросе, чтобы выяснить, что необходимо сотрудникам для эффективной работы в офисе. Сообщество объединяет около 2 тыс. HR-специалистов, CEO и других профессионалов в сфере управления командами и бизнесом.
Лидерами по числу голосов в опросе «Что нужно для счастья сотрудников в офисе?» стали три позиции: «зарплата» — без нее никак! Так справедливо решили 69% проголосовавших. На втором месте «комната для релакса с массажем» и на третьем — «психолог», соответственно 41% и 34% голосов. О необходимости психологической поддержки лидеров бизнеса и рядовых сотрудников будет идти речь 16 сентября во время Дня ресурсных практик на площадке креативного кластера «Домна». Спикеры-практики, приглашенные на HR FORUM BIG FISH, поделятся современными методиками: как сохранить и приумножить личную и командную энергию для достижения больших целей, а также избежать выгорания.
«Сегодня работодатель становится своего рода точкой опоры. Многие компании ведут целенаправленную работу в области управления профессиональным здоровьем. В первую очередь это не отсутствие каких-либо болезней, а скорее наличие у работников в нужном объеме физического, эмоционального и психологического ресурса для эффективного труда. Работодатели развивают большое количество программ как в сфере здравоохранения, так и в направлении социального и психологического сопровождения. Используют ли эти возможности сами работники — это другой вопрос, и ответ нужно искать во внутренних психологических установках. Насколько у человека сформирована культура заботы о себе? Когда между работодателем и сотрудниками есть партнерство в этом направлении, то формируется правильное отношение к профессиональному здоровью. Это по сути и есть профилактика выгорания», — рассказала спикер HR FORUM BIG FISH Мария Овчинникова, руководитель подразделения психофизиологического обеспечения ПАО «Россети Урал».
С лучшими офисами, где внедряются современные принципы эргономики, влияющими на эффективность работы, участники форума познакомятся во время экскурсий 16 и 17 сентября. Впервые этот формат для HR-специалистов был представлен на форуме в 2024 году. Офисы 10 ведущих компаний региона тогда посетили около 250 человек. В связи с огромным интересом в нынешнем году посетителей примут 20 предприятий: «Золотое яблоко», РМК, Альфа-Банк, Кнопка, СВЭЛ, УБРиР, Контур, ОйлЭнерджи, R1, «Атом», Киберсталь и другие. Экскурсии будут проходить на территории тех компаний Екатеринбурга и Свердловской области, которым есть чем поделиться и показать, сколько работающих системных HR-практик внедрено на Урале, как они влияют на эффективность и успешность компаний, как растет статус и роль HR в Уральском регионе.
HR FORUM BIG FISH родился на Урале и за пять лет вырос до крупнейшей коммуникационной площадки для практиков HR-сферы. В этом году в Екатеринбурге соберутся HR-специалисты из 56 городов России и пяти стран ближнего зарубежья. Пятый HR FORUM BIG FISH пройдет в рамках Национальной недели HR и рекламы с 15 по 19 сентября и будет находиться в центре внимания всех, кто заинтересован в построении крепкого бизнеса и развитии команд в цифровую эпоху.
На форуме будут представлены кейсы по управлению командами, людьми и ресурсами, свое участие уже подтвердили спикеры федерального уровня. Среди них Валентина Митрофанова — практикующий юрист в области трудового законодательства, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в Национальном Совете при президенте РФ; Анна Обухова — нейробиолог, партнер компании ScrumTrek, автор колонки в Forbes; Иоланта Саркисян — эксперт в области внутренних коммуникаций, развития HR-бренда, стратегии и корпкультуры, основатель и CEO коммуникационного агентства Brand Lovers, основатель Академии ПРОвнутриком и другие ведущие эксперты HR-индустрии.
Девиз пятого HR FORUM BIG FISH — «создаем сообщество компаний, в которых хотят работать люди». В Екатеринбурге соберутся профессионалы HR-сообществ России и ближнего зарубежья, топ-менеджеры, предприниматели, маркетологи — все, кто следит за последними тенденциями в сфере кадровой политики и управления командами и людьми.
Форум откроет 8-часовой онлайн-стрим с HR-директорами и экспертами. 15 сентября специалисты со всех концов страны обсудят актуальные вопросы, которые стоят сегодня перед госпредприятиями и бизнес-компаниями.
16 сентября в креативном кластере «Домна» пройдет «День ресурсных практик Управление человеческим потенциалом», где будут представлены самые эффективные методики профилактики выгорания.
16 и 17 сентября на площадке «Точка Кипения» состоится традиционный хакатон: студенты екатеринбургских вузов рассмотрят реальные бизнес-кейсы, а лучшие из них получат шанс пройти стажировку на ведущих предприятиях Уральского региона.
Специалисты, заявляющиеся на HR FORUM BIG FISH, 16-17 сентября побывают на экскурсиях в офисах крупнейших уральских компаний, где внедряются передовые методики работы с персоналом. Участников форума ждут 20 компаний-партнеров.
18-19 сентября — основные события форума и выступления спикеров в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Холл.Фото организаторов мероприятия