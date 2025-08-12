Фото организаторов мероприятия

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Екатеринбурге состоится пятый всероссийский HR FORUM BIG FISH, на котором выступит более 150 спикеров. С 15 по 19 сентября в уральскую столицу съедутся более 4 тыс. участников со всей страны, а также гости из пяти стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба HR FORUM BIG.Накануне старта крупнейшего делового события на Урале HR FORUM BIG FISH спикеры и будущие участники форума приняли участие в онлайн-опросе, чтобы выяснить, что необходимо сотрудникам для эффективной работы в офисе. Сообщество объединяет около 2 тыс. HR-специалистов, CEO и других профессионалов в сфере управления командами и бизнесом.Лидерами по числу голосов в опросе «Что нужно для счастья сотрудников в офисе?» стали три позиции: «зарплата» — без нее никак! Так справедливо решили 69% проголосовавших. На втором месте «комната для релакса с массажем» и на третьем — «психолог», соответственно 41% и 34% голосов. О необходимости психологической поддержки лидеров бизнеса и рядовых сотрудников будет идти речь 16 сентября во время Дня ресурсных практик на площадке креативного кластера «Домна». Спикеры-практики, приглашенные на HR FORUM BIG FISH, поделятся современными методиками: как сохранить и приумножить личную и командную энергию для достижения больших целей, а также избежать выгорания.«Сегодня работодатель становится своего рода точкой опоры. Многие компании ведут целенаправленную работу в области управления профессиональным здоровьем. В первую очередь это не отсутствие каких-либо болезней, а скорее наличие у работников в нужном объеме физического, эмоционального и психологического ресурса для эффективного труда. Работодатели развивают большое количество программ как в сфере здравоохранения, так и в направлении социального и психологического сопровождения. Используют ли эти возможности сами работники — это другой вопрос, и ответ нужно искать во внутренних психологических установках. Насколько у человека сформирована культура заботы о себе? Когда между работодателем и сотрудниками есть партнерство в этом направлении, то формируется правильное отношение к профессиональному здоровью. Это по сути и есть профилактика выгорания», — рассказала спикер HR FORUM BIG FISH Мария Овчинникова, руководитель подразделения психофизиологического обеспечения ПАО «Россети Урал».С лучшими офисами, где внедряются современные принципы эргономики, влияющими на эффективность работы, участники форума познакомятся во время экскурсий 16 и 17 сентября. Впервые этот формат для HR-специалистов был представлен на форуме в 2024 году. Офисы 10 ведущих компаний региона тогда посетили около 250 человек. В связи с огромным интересом в нынешнем году посетителей примут 20 предприятий: «Золотое яблоко», РМК, Альфа-Банк, Кнопка, СВЭЛ, УБРиР, Контур, ОйлЭнерджи, R1, «Атом», Киберсталь и другие. Экскурсии будут проходить на территории тех компаний Екатеринбурга и Свердловской области, которым есть чем поделиться и показать, сколько работающих системных HR-практик внедрено на Урале, как они влияют на эффективность и успешность компаний, как растет статус и роль HR в Уральском регионе.HR FORUM BIG FISH родился на Урале и за пять лет вырос до крупнейшей коммуникационной площадки для практиков HR-сферы. В этом году в Екатеринбурге соберутся HR-специалисты из 56 городов России и пяти стран ближнего зарубежья. Пятый HR FORUM BIG FISH пройдет в рамках Национальной недели HR и рекламы с 15 по 19 сентября и будет находиться в центре внимания всех, кто заинтересован в построении крепкого бизнеса и развитии команд в цифровую эпоху.На форуме будут представлены кейсы по управлению командами, людьми и ресурсами, свое участие уже подтвердили спикеры федерального уровня. Среди них Валентина Митрофанова — практикующий юрист в области трудового законодательства, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в Национальном Совете при президенте РФ; Анна Обухова — нейробиолог, партнер компании ScrumTrek, автор колонки в Forbes; Иоланта Саркисян — эксперт в области внутренних коммуникаций, развития HR-бренда, стратегии и корпкультуры, основатель и CEO коммуникационного агентства Brand Lovers, основатель Академии ПРОвнутриком и другие ведущие эксперты HR-индустрии.Девиз пятого HR FORUM BIG FISH — «создаем сообщество компаний, в которых хотят работать люди». В Екатеринбурге соберутся профессионалы HR-сообществ России и ближнего зарубежья, топ-менеджеры, предприниматели, маркетологи — все, кто следит за последними тенденциями в сфере кадровой политики и управления командами и людьми.Форум откроет 8-часовой онлайн-стрим с HR-директорами и экспертами. 15 сентября специалисты со всех концов страны обсудят актуальные вопросы, которые стоят сегодня перед госпредприятиями и бизнес-компаниями.16 сентября в креативном кластере «Домна» пройдет «День ресурсных практик Управление человеческим потенциалом», где будут представлены самые эффективные методики профилактики выгорания.16 и 17 сентября на площадке «Точка Кипения» состоится традиционный хакатон: студенты екатеринбургских вузов рассмотрят реальные бизнес-кейсы, а лучшие из них получат шанс пройти стажировку на ведущих предприятиях Уральского региона.Специалисты, заявляющиеся на HR FORUM BIG FISH, 16-17 сентября побывают на экскурсиях в офисах крупнейших уральских компаний, где внедряются передовые методики работы с персоналом. Участников форума ждут 20 компаний-партнеров.18-19 сентября — основные события форума и выступления спикеров в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Холл.