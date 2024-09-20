Новые коммуникации

Фотограф: Павел Ребрук

В Екатеринбурге на базе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября прошла Национальная неделя HR и рекламы, где спикеры обсудили новые тренды коммуникаций в бизнес-среде. Деловые мероприятия, включая HR Forum Big Fish и Национальный Рекламный Форум Регионы, посетили более 4 тыс. участников из 56 городов России. Форум для специалистов по персоналу и управленцев HR Forum Big Fish в этом году вышел на международный уровень. Впервые заявки на премию ТОП50HR, где побеждают лучшие кейсы по управлению командами и брендами, прислали специалисты и компании не только из России — заявились предприятия из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении.«Мы отвечаем на сформулированный запрос со стороны практикующих участников двух индустрий, где огромное значение имеют внутренние и внешние коммуникации. Формат Недели — это Level Up, переход на другой уровень организации», — рассказал гендиректор группы компаний Be Brand, идейный вдохновитель HR-FORUM BIG FISH Артем Дрыгант.По его словам, обновленный подход к организации форума поможет специалистам получить максимальный опыт. Они обновят знания по формированию HR-бренда, отследят новые запросы своих целевых аудиторий и обменяются опытом с коллегами.Неделю открыл международный стрим с 20 специалистами в сфере HR, который продлился 12 часов. На нем эксперты из разных уголков России, Узбекистана, Турции, Таджикистана рассказали о ключевых трендах в экономике до 2030 года и ситуации на рынке труда.В этом году организаторы впервые ввели в деловую программу экскурсионный формат. Так, в середине недели участники HR-форума Big Fish посетили производственные площадки и офисы крупнейших компаний Среднего Урала, в том числе, площадки Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), офис Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и штаб-квартиру компании «Атомстройкомплекс».«Атомстройкомплекс» поделился опытом по вовлечению сотрудников в работу. Отметим, что компания восстанавливает и сохраняет историческое наследие города, развивает пешеходные маршруты.«Почти 30 лет успешной работы на таком конкурентном рынке, каким является девелоперский рынок Екатеринбурга, доказывает успешность HR-стратегии нашей компании. Мы стараемся внедрять новые инструменты в работу, чтобы эффективно работать с молодым поколением: это и элементы геймификации, и внедрение внутрикорпоративных цифровых сервисов, разработка гибридных форматов работы, обеспечение коллектива возможностями не только для профессионального, но и для всестороннего личностного развития», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.19 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел форум HR Forum Big Fish. Это мероприятие объединило более 100 спикеров, среди которых топ-менеджеры, владельцы бизнесов, предприниматели и авторы образовательных программ. Форум стал важной платформой для обсуждения актуальных вопросов привлечения и удержания профессионалов в компаниях.В рамках форума прошло несколько ключевых мероприятий. В частности, участники обсудили тренды и стратегии, которые будут определять будущее рынка труда в период с 2025 по 2030 годы, актуальную тему «Теория поколений. Кто будет завтра нашим сотрудником».Сессия «Как выиграть гонку работодателей» собрала ведущих специалистов HR из Москвы, Центральной Азии и Кавказа. Спикеры акцентировали внимание на значимости заботы о сотрудниках и создании уверенности в завтрашнем дне. Также на встречах обсуждались особенности работы с молодежью и искусственным интеллектом,Завершила работу форума церемония вручения международной премии TOP50HR, на которой назвали лучшие кейсы по управлению командами и брендами. В жюри премии вошли около 60 специалистов, охватывающих регионы от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.Обладателями Гран-при, получившими признание сразу в двух номинациях, стали Ирина Дмитриева (ГК «Самолет Плюс», Екатеринбург), Ирина Налимова (ГК «Эксперт», Екатеринбург), Мария Секерина (ресторанная компания «Максим», Тюмень). Всем лауреатам ТОП50HR вручены памятные дипломы и уникальные статуэтки Big Fish.