УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:44

В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы, которая продлится с 16 по 20 сентября.

Неделю открыл международный стрим с 20 специалистами в сфере HR, который продлился 12 часов. На нем эксперты из разных уголков России, Узбекистана, Турции, Таджикистана рассказали о ключевых трендах в экономике до 2030 года и ситуации на рынке труда.

Главными событиями Недели станут форумы HR Forum Big Fish и НРФ Регионы. Новый формат проведения деловых событий в сфере внутренних и внешних коммуникаций привлек внимание около 4 тыс. участников из разных регионов страны в формате онлайн и офлайн.

Форум для специалистов по персоналу и управленцев HR Forum Big Fish в этом году вышел на международный уровень. Впервые заявки на премию ТОП-50HR, где побеждают лучшие кейсы по управлению командами и брендами, прислали специалисты и компании не только из России — заявились предприятия из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2024 В Екатеринбурге представители HR и рекламной индустрии обсудили вопросы сотрудничества для достижения общих целей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге 10 сентября в креативном кластере «Домна» прошла пресс-встреча, ...

29.08.2024 В «Екатеринбург-Экспо» во второй половине сентября состоится Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и ...

03.10.2022 Форум «Города России 2030» пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о проведении VI Общероссийского ...

12.12.2014 Международный строительный форум «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге станет ежегодным

23-25 сентября 2015 года в Екатеринбурге пройдет второй международный строительный форум «100+ Forum Russia». Об этом ...

12.12.2014 Международный строительный форум «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге станет ежегодным

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2014. 23-25 сентября 2015 года в Екатеринбурге пройдет второй международный строительный ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (398)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18