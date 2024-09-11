В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы, которая продлится с 16 по 20 сентября.



Неделю открыл международный стрим с 20 специалистами в сфере HR, который продлился 12 часов. На нем эксперты из разных уголков России, Узбекистана, Турции, Таджикистана рассказали о ключевых трендах в экономике до 2030 года и ситуации на рынке труда.



Главными событиями Недели станут форумы HR Forum Big Fish и НРФ Регионы. Новый формат проведения деловых событий в сфере внутренних и внешних коммуникаций привлек внимание около 4 тыс. участников из разных регионов страны в формате онлайн и офлайн.



Форум для специалистов по персоналу и управленцев HR Forum Big Fish в этом году вышел на международный уровень. Впервые заявки на премию ТОП-50HR, где побеждают лучшие кейсы по управлению командами и брендами, прислали специалисты и компании не только из России — заявились предприятия из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении.