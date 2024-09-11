В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге 10 сентября в креативном кластере «Домна» прошла пресс-встреча, ...29.08.2024 В «Екатеринбург-Экспо» во второй половине сентября состоится Национальная неделя HR и рекламы
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и ...03.10.2022 Форум «Города России 2030» пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о проведении VI Общероссийского ...12.12.2014 Международный строительный форум «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге станет ежегодным
23-25 сентября 2015 года в Екатеринбурге пройдет второй международный строительный форум «100+ Forum Russia». Об этом ...12.12.2014 Международный строительный форум «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге станет ежегодным
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2014. 23-25 сентября 2015 года в Екатеринбурге пройдет второй международный строительный ...