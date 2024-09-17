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Вчера, 15:03

Участники Национальной недели HR и рекламы посетят штаб-квартиры ведущих компаний Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Участники HR-форума Big Fish познакомятся с производственными площадками и офисами крупнейших компаний Среднего Урала. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Национальной недели HR и рекламы.

Ожидается, что гости посетят площадки Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), ИКП «Атом», Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Организаторы впервые ввели экскурсионный формат в деловую программу. Уже на следующий день участников международного форума ждут встречи с лидерами HR-сферы и маркетинга.

Напомним, Национальная неделя HR и рекламы в Екатеринбурге стартовала 16 сентября. Мероприятия будут проходить на Среднем Урале до конца деловой недели.

Неделю открыл международный стрим с 20 специалистами в сфере HR, который продлился 12 часов. На нем эксперты из разных уголков России, Узбекистана, Турции, Таджикистана рассказали о ключевых трендах в экономике до 2030 года и ситуации на рынке труда.

Главными событиями Недели станут форумы HR Forum Big Fish и НРФ Регионы. Новый формат проведения деловых событий в сфере внутренних и внешних коммуникаций привлек внимание около 4 тыс. участников из разных регионов страны в формате онлайн и офлайн.
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