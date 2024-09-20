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В Екатеринбурге названы лучшие HR-специалисты и бренды по версии международного рейтинга ТОП50HR

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Екатеринбурге выбрали лучших HR-специалистов в рамках Национальной недели HR и рекламы. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Обладателями Гран-при, получившими признание сразу в двух номинациях, стали Ирина Дмитриева (ГК «Самолет Плюс», Екатеринбург), Ирина Налимова (ГК «Эксперт», Екатеринбург), Мария Секерина (ресторанная компания «Максим», Тюмень). Всем лауреатам ТОП50HR вручены памятные дипломы и уникальные статуэтки Big Fish.

Всего в мероприятиях, проходивших с 16 по 19 сентября, приняли участие более 4 тыс. человек из 56 городов России и четырех стран. Неделю открыл международный стрим с 20 специалистами в сфере HR, который продлился 12 часов. На нем эксперты из разных уголков России, Узбекистана, Турции, Таджикистана рассказали о ключевых трендах в экономике до 2030 года и ситуации на рынке труда.

Участники HR-форума Big Fish познакомились с производственными площадками и офисами крупнейших компаний Среднего Урала, в том числе, Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), ИКП «Атом», Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).
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