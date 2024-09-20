В Екатеринбурге названы лучшие HR-специалисты и бренды по версии международного рейтинга ТОП50HR

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В рамках Национальной недели HR и рекламы специалисты компании «Атомстройкомплекс» поделились опытом работы с персоналом

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Участники HR-форума Big Fish в рамках Национальной недели HR и рекламы посетили с ...

Участники Национальной недели HR и рекламы посетят штаб-квартиры ведущих компаний Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Участники HR-форума Big Fish познакомятся с производственными площадками и офисами ...

В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы, которая продлится с 16 по ...

В «Екатеринбург-Экспо» во второй половине сентября состоится Национальная неделя HR и рекламы

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и ...

В рамках форума «Большой Урал» эксперты рассказали об особенностях приема высокопоставленных гостей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Екатеринбурге 20-21 апреля 2018 года прошел VI международный туристский форум ...