В Екатеринбурге названы лучшие HR-специалисты и бренды по версии международного рейтинга ТОП50HR

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Участники HR-форума Big Fish в рамках Национальной недели HR и рекламы посетили с ...18.09.2024 Участники Национальной недели HR и рекламы посетят штаб-квартиры ведущих компаний Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Участники HR-форума Big Fish познакомятся с производственными площадками и офисами ...17.09.2024 В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге стартовала Национальная неделя HR и рекламы, которая продлится с 16 по ...29.08.2024 В «Екатеринбург-Экспо» во второй половине сентября состоится Национальная неделя HR и рекламы
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 20 сентября пройдет Национальная неделя HR и ...24.04.2018 В рамках форума «Большой Урал» эксперты рассказали об особенностях приема высокопоставленных гостей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Екатеринбурге 20-21 апреля 2018 года прошел VI международный туристский форум ...